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Conseils de proximité en novembre

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Conseils de proximité en novembre
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« Notre ville, nos quartiers, parlons-en ! ». Même s’ils ne sont obligatoires dans la loi que pour les communes de plus de  80 000 habitants, la ville de Vendôme a désiré maintenir ses 6 Conseils de proximité, un lien avec les différents quartiers qui la composent. Avec ce rôle consultatif et de proposition de ces Conseils, l’endroit où l’on réside et vit dans la ville nous concerne toujours davantage. Cette instance de démocratie participative permet aux habitants de s’exprimer librement sur sa vie quotidienne, sur son questionnement et d’entendre les élus sur les futurs projets de leur secteur.

Renseignements : vendome.eu Secteur nord le 03/11 – secteur centre le 13/11  secteur est le 18/11 – secteur des Rottes le 20/11  secteur sud le 23/11 – secteur ouest le 07/12 RDV à 18h
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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