Remue-Ménage  et son nouveau Théâtre Pochette

Lors de son assemblée générale en octobre, l’association de Thoré-la Rochette qui s’articule autour de la création, de la formation, de la production et de la diffusion d’activités artistiques avec Nancy Dutour-Davoust, sa directrice artistique, repart de plus belle. Même si son activité n’a jamais cessé ses cours de théâtre, marionnette, danse et arts visuels, l’association Remue-Ménage 41 qui a pu exposer toutes ses activités lors de l’assemblée, ne jouissait plus, depuis 2022, de son lieu de prédilection, son petit théâtre de 35 places où elle pouvait librement répéter et jouer ses pièces ainsi qu’accueillir des artistes en résidence. « Les travaux ont enfin commencé il y a un an. Tout a été étayé, la maison qui menaçait de s’écrouler a été vidée avec cette impressionnante forêt d’étais pour que la poutre centrale qui avait souffert de la fuite d’eau du toit soit remplacée par un IPN en acier » détaille Pierre-Alain Crémieux, président de Remue-Ménage 41. En plus du théâtre, cet espace totalement rénové retrouve un atelier couture pour la création de costumes et l’atelier technique pour tester les mécanismes de marionnettes.

Ce dernier rouvre en décembre (les 12/13 et les 20/21) avec pour son inauguration, la pièce « La Cerisaie » de Tchekhov travaillée tout au long de l’année par la classe de théâtre adulte (la Compagnie Pochette) chacun ayant créé son propre masque, un long travail minutieux de séchage, modelage, peinture pour que chaque modèle soit parfaitement adapté au visage des comédiens. « Je me suis arrêtée sur cette pièce mais les rôles ne correspondaient pas forcément aux élèves sauf si l’on montait cette pièce avec des masques qui remplacent le maquillage et qui placent directement le personnage dans la pièce » concluait la directrice artistique de Remue-Ménage, spécialiste dans cette fabrication et metteuse en scène de cette nouvelle pièce.