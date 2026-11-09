Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

Mercredi 4 nov. : activités manuelles, 14h confection de bougies. Apporter un support

Mercredi 10 nov. : cuisine à 14h30. Gâteau à l’orange, confectionné par Catherine C..

Mardi 17 nov. : activités manuelles, 14h. Chouchous en tricot et crochet, proposé par Chantal H.

Jeudi 19 nov. : jeux de société. Skipbo avec Michèle G. et Denise H.

Tous les lundis (les 9, 16, 23 nov. et 7 déc.) : scrabble, 14h30

Tous les vendredis (les 6, 13, 20 et 27 nov.) : chants 14h30 au Réseau (sauf vacances scolaires).

Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.

Toute personne est bienvenue !