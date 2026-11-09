Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
Mercredi 4 nov. : activités manuelles, 14h confection de bougies. Apporter un support
Mercredi 10 nov. : cuisine à 14h30. Gâteau à l’orange, confectionné par Catherine C..
Mardi 17 nov. : activités manuelles, 14h. Chouchous en tricot et crochet, proposé par Chantal H.
Jeudi 19 nov. : jeux de société. Skipbo avec Michèle G. et Denise H.
Tous les lundis (les 9, 16, 23 nov. et 7 déc.) : scrabble, 14h30
Tous les vendredis (les 6, 13, 20 et 27 nov.) : chants 14h30 au Réseau (sauf vacances scolaires).
Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.
Toute personne est bienvenue !
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois : 42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme reseaudechanges41@gmail.com / Tel 07 80 16 92 88