Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin
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Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

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Mercredi 4 nov. : activités manuelles, 14h confection de bougies. Apporter un support

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

Mercredi 10 nov. : cuisine à 14h30. Gâteau à l’orange, confectionné par Catherine C..

Mardi 17 nov. : activités manuelles, 14h. Chouchous en tricot et crochet, proposé par Chantal H.

Jeudi 19 nov. : jeux de société. Skipbo avec Michèle G. et Denise H.

Tous les lundis (les 9, 16, 23 nov. et 7 déc.) : scrabble, 14h30

Tous les vendredis (les 6, 13, 20 et 27 nov.) : chants 14h30 au Réseau (sauf vacances scolaires).

Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.

Toute personne est bienvenue !

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois :  42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme  reseaudechanges41@gmail.com / Tel 07 80 16 92 88

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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