Bientôt 20 ans d’existence

L’association Horizons Sahel, axée sur le développement durable dans les domaines de la santé et de l’éducation en Afrique de l’Ouest, tenait son assemblée générale fin mai. Devant un grand nombre de participants venus spécialement d’Afrique, d’élus locaux ainsi que de nombreux bénévoles, Daniel Millière, président fondateur de l’association a pu revenir sur les projets menés l’année dernière et à venir.

Horizons Sahel célèbre 20 ans d’engagement humanitaire cette année et son 200e conteneur pour le Sénégal a été expédié le mois dernier. Cela représente 2 400 tonnes de dispositifs médicaux et matériels scolaires récoltés partout en France sous forme de dons à l’association qui ont été envoyés au Sénégal principalement vers des structures de santé et d’éducation depuis 2005 pour une valeur estimée à 7 millions d’euros. Soutenir également la formation des personnels dans les centres hospitaliers sur place et apporter les moyens logistiques et techniques nécessaires. Comme en septembre dernier où 14 médecins et techniciens sénégalais ont été formés sur place à l’utilisation et à la maintenance d’échographes par des radiologues et échographes de l’association française Te Cum.

En 20 ans, l’association a énormément évolué évidemment et surtout s’est structurée en 4 pôles actifs dorénavant : le pôle santé, le pôle éducatif, le pôle formation et le pôle expertise. Horizons Sahel organise depuis 4 ans une université d’été où plusieurs étudiants en génie biomédical viennent sur la base logistique de l’association à la Ville-aux-Clercs se former en maintenance hospitalière sur le matériel et dont certains complètent leur formation directement au Sénégal.

Et pour fêter cet anniversaire, Daniel Millière annonçait lors de l’AG qu’un livre qui sera édité en octobre prochain, «L’Odyssée d’Horizons Sahel», retracera toute la genèse de cette belle aventure humaine, l’engagement collectif de bénévoles et partenaires nombreux ainsi que les anecdotes et témoignages marquants pour laisser un héritage écrit pour les générations futures.