Découvrir de nouveaux sentiers avec les Marcheurs Audoniens

En assemblée générale en cette fin d’année 2025, Les Marcheurs Audoniens, jeune association créée juste avant la pandémie, réunissait ses membres autour d’un moment convivial en présence de Jeannine Vaillant, maire de Saint-Ouen et de l’adjoint Didier Dezé.

Cette jeune association de randonneurs qui a la particularité de marcher plutôt à un rythme soutenu, présidée par son fondateur Christian Houssinot, organise deux sorties régulières par mois, les jeudis de septembre à juin. « Nous rassemblons à chaque fois un grand nombre de participants mais la saison dernière nous avons rencontré des difficultés dans l’organisation en raison des intempéries. En effet, la sécurité de nos adhérents est notre priorité, nous avons en concertation avec le bureau préféré annuler certaines marches plutôt que de prendre des risques inutiles » regrettait le président.

Une saison qui a vu tout de même une vingtaine de randonnées et deux séjours plus longs, le Golfe du Morbihan et ses circuits balisés longeant le littoral en avril ainsi qu’une visite de quatre jours en Bourgogne en septembre comprenant une visite du célèbre site du château de Guedelon qui se construit aujourd’hui avec les gestes et matériaux comme au Moyen Age. « Ces sorties et marches nous permettent de découvrir de nouveaux sentiers et paysages et j’invite tous les adhérents à ne pas hésiter à nous transmettre leurs idées pour des sorties et des lieux à nous faire découvrir » poursuivait Christian Houssinot.

Pour cette nouvelle saison, il est d’ores et déjà prévu un séjour dans les Vosges fin avril avec des inscriptions encore possibles. Pour septembre, le lieu de la sortie n’est pas encore déterminé mais devrait rapidement être dévoilé. Rappelant les bienfaits de la marche pour la santé, le président concluait l’assemblée générale en invitant tous les membres à rejoindre le buffet que tous avait concocté pour encore plus de convivialité.