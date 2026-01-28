Économie et sociétéAssociations

Une journée d’échanges autour des associations

il y a 5 jours
44 Moins d’une minute
vie associative avec le conseil departemental de loir et cher 1

Début décembre, le Conseil départemental de Loir-et-Cher accueillait présidents, dirigeants, membres des bureaux et des comités directeurs mais aussi responsables de diverses associations de Loir-et-Cher pour que tous puissent se rencontrer, échanger sur les différents modes de fonctionnement de celles-ci et trouver des solutions à certaines problématiques communes. Tout est parti en 2024, avec le souhait de plusieurs dirigeants d’associations multisectorielles de pouvoir échanger et partager leurs expériences et difficultés. Ainsi cette journée s’est organisée avec des temps d’échanges, ateliers et conférence plénière sur le droit des associations, plusieurs sujets ont pu être abordés. Le Loir-et-Cher compte aujourd’hui plus de 7 000 associations dont 750 ont un statut d’employeur avec 300 chaque année qui voient le jour !

Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

