Économie en Vendômois

B2C à Naveil poursuit  son développement

Le garage B2C aux initiales des deux créateurs, Benjamin et Clément, a fêté ses deux ans de création. Toujours à la recherche de meilleurs services pour leurs clients, les deux co-gérants développent leur activité avec toujours de nouveaux investissements.

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B2C à Naveil poursuit  son développement

En deux ans, B2C a su s’adapter. Avec l’acquisition récente d’un pont 4 colonnes, un investissement lourd, le garage naveillois devient maintenant totalement autonome pour réaliser les géométries sur les véhicules et le parallélisme du train avant. «Dès que l’on change par exemple un triangle sur l’avant, nous B2C à Naveil poursuit  son développementdevons vérifier la géométrie pour régler les roues. Avant nous passions par une entreprise extérieure, aujourd’hui nous le pratiquons nous-même» précise Clément, mécanicien poids lourds en sortant de sa formation chez Promotrans puis technicien voiture en concession et mécanicien moto, plus par passion.

B2C accueille également en stage des jeunes en Bac Pro Mécanique du lycée Ampère. «Nous donnons sa chance aux jeunes stagiaires. Ils sont présents en moyenne 3 à 4 semaines. Certains découvrent la mécanique, d’autres sont autonomes. Nous avons de très bonnes relations avec le lycée. Pour l’accueil d’apprentis, nous attendons de pérenniser l’entreprise mais c’est bien prévu» poursuit Benjamin. En plus de toutes les réparations qu’un garage puisse offrir, B2C en deux ans, a développé également la vente de véhicule d’occasion pour tous les budgets et avec 3 mois minimum de garantie.

B2C – 58 rue des Venages à Naveil – Tél : 02 59 16 14 27

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Le Petit Vendômois

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