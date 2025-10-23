Se familiariser à l’esprit Défense

Christophe Marion, député de notre circonscription a été sélectionné par la Présidente de l’Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, pour être auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) 2025-2026.

Une année qui verra Christophe Marion en déplacement sur plusieurs sites stratégiques et de nombreuses conférences pour se familiariser avec les problématiques militaires et ainsi être plus efficace à l’Assemblée Nationale sur les sujets de défense. «Je vais entre autres me déplacer à Djibouti ou lors d’un stage commando au Centre National de Collioure. Des conférences pour avoir également une idée de la géopolitique de la défense à la fois nationale mais aussi européenne» détaille le député.

Ëtre auditeur à l’IHEDN, c’est également soutenir nos entreprises locales qui travaillent autour de la défense. «L’occasion par le réseau que je vais développer de les accompagner dans leur développement ou de pousser les projets vendômois».

Christophe Marion souhaite également avec ces nouvelles responsabilités, contribuer à développer cet esprit de défense à travers les classes de défense qu’ont été mises en place au lycée Ampère ou à Saint-Joseph à travers la Préparation Militaire Marine par exemple. Car finalement, ces problématiques de défense, c’est également un sujet de citoyen et pas seulement un problème militaire. «Développer également cet esprit au travers d’invités et de conférenciers à faire venir dans le Vendômois, la défense de notre nation c’est l’affaire de tous. On s’est peut-être un peu endormi sur notre dissuasion nucléaire et on voit bien, qu’elle n’empêche pas les conflits, comme le conflit entre l’Inde et la Pakistan, qui possèdent tous les deux, la bombe nucléaire et qui pourtant s’affrontent» conclut Christophe Marion.