Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Se familiariser à l’esprit Défense

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 1 minute
12 Temps de lecture 1 minute
christophe marion 1

Christophe Marion, député de notre circonscription a été sélectionné par la Présidente de l’Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, pour être auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) 2025-2026.

Une année qui verra Christophe Marion en déplacement sur plusieurs sites stratégiques et de nombreuses conférences pour se familiariser avec les problématiques militaires et ainsi être plus efficace à l’Assemblée Nationale sur les sujets de défense. «Je vais entre autres me déplacer à Djibouti ou lors d’un stage commando au Centre National de Collioure. Des conférences pour avoir également une idée de la géopolitique de la défense à la fois nationale mais aussi européenne» détaille le député.

Ëtre auditeur à l’IHEDN, c’est également soutenir nos entreprises locales qui travaillent autour de la défense. «L’occasion par le réseau que je vais développer de les accompagner dans leur développement ou de pousser les projets vendômois».

Christophe Marion souhaite également avec ces nouvelles responsabilités, contribuer à développer cet esprit de défense à travers les classes de défense qu’ont été mises en place au lycée Ampère ou à Saint-Joseph à travers la Préparation Militaire Marine par exemple. Car finalement, ces problématiques de défense, c’est également un sujet de citoyen et pas seulement un problème militaire. «Développer également cet esprit au travers d’invités et de conférenciers à faire venir dans le Vendômois, la défense de notre nation c’est l’affaire de tous. On s’est peut-être un peu endormi sur notre dissuasion nucléaire et on voit bien, qu’elle n’empêche pas les conflits, comme le conflit entre l’Inde et la Pakistan, qui possèdent tous les deux, la bombe nucléaire et qui pourtant s’affrontent» conclut Christophe Marion.

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 1 minute
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

vide grenier sarge 1

Joyeuses videuses de greniers à Sargé-sur-Braye

il y a 8 heures
le pelerin de passage a vendome 1

Des jambes pour le cerveau

il y a 1 jour
selommes remise de materiel et de trophee sportifs

Le département récompense les sportifs et clubs

il y a 2 jours
img 9030 1

Ô Jardin des Oliviers

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page