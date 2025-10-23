Joyeuses videuses de greniers à Sargé-sur-Braye

Samedi 1er et dimanche 2 novembre, les membres de l’association des Amis de Sargé du Perche (LAPS) organisent un vide-greniers à la Galerie 66, rue Saint Martin à Sargé. Une dizaine de stands proposeront à petits prix de nombreux objets : livres, DVD, CD, cassettes, vaisselle, objets de déco, accessoires de cuisine, petit mobilier, armes anciennes, draps, nappes, tableaux, photos, vêtements, bijoux, tapis, jouets, matériel de puériculture, jardinage, informatique…

L’occasion également de visiter le village de Sargé : ses deux églises (l’église Saint-Cyr et son rare Jacquemart et l’église Saint Martin, ses peintures murales et son caquetoire) sa boulangerie-pâtisserie savoureuse, son restaurant gastronomique (Osma) sa pizzeria/bureau de tabac (le Refuge de la Braye), son épicerie, sa mairie.