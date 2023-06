Horizons Sahel : de nombreuses réalisations et des projets à venir

Fin mai, devant une nombreuse assemblée de bénévoles, d’élus, de partenaires et de représentants sénégalais, l’association Horizons Sahel tenait son assemblée générale à La Toque Vendômoise.

« Ce rapport d’activité 2022-début 2023 ne déroge pas à la règle, il est l’expression d’un investissement sans relâche du conseil d’administration et des bénévoles », citait en préambule Daniel Millière, président fondateur d’Horizons Sahel. En 2022, trois missions au Sénégal ont été réalisées et deux en ce début d’année comme le déchargement d’un conteneur solidaire pour du matériel scolaire pour huit écoles en mars 2022 ou la mission en septembre pour former le personnel médical de plusieurs hôpitaux au maniement des lits de réanimation offerts par la société Hill Rom. « Ce dernier exemple concret de la volonté d’Horizons Sahel de proposer des actions d’aide au développement est très significatif de l’implication totale des bénévoles vers des actions cohérentes et globale », poursuivait le président.

²En janvier, des bénévoles se sont déplacés en Mauritanie, un voyage initié par la Région Centre Val-de-Loire autour d’un projet Explor conduit par Centraider pour visiter et expertiser l’hôpital de Keadi afin d’évaluer les besoins. En mars, un nouveau programme a pu se réaliser pendant quatre jours à Boulel Seck au Sénégal où les salariés de SDE avec des membres de l’association ont installé des panneaux photovoltaïques de la société Le Triangle de Morée sur le toit de l’école et réalisé des installations électriques en intérieur. Par une multitude d’actions et de collaboration avec des hôpitaux, universités ou entreprises privées, Horizons Sahel depuis plus de 20 ans n’arrête pas d’innover pour plus de qualité et de professionnalisme dans ses actions.