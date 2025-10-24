L’Egrenne prend son envol

Organiser et accueillir dans un tiers-lieu des projets, des formations et que tous les acteurs

se rencontrent, l’Egrenne trouve sa place dans le territoire.

Au tout départ de ce projet, il y avait ce constat que le Perche Vendômois est loin des métropoles, un territoire magnifique et verdoyant mais éloigné de l’attractivité, y compris des formations, utiles pourtant aux entreprises implantées.

« La genèse de l’Egrenne part d’un appel à projet de la région où elle finançait l’émergence d’un tiers-lieu de compétence et faciliter la formation sur le territoire », détaille Zoé Marguerit, salariée de l’Egrenne depuis le printemps pour mettre en place toute la politique de la structure et relier tous les acteurs, formateurs et demandeurs de formation.

Car l’Egrenne est bien une association qui souhaite être ouverte à tous pour partager à la fois les besoins de formations mais également mettre en avant les compétences présentes sur le territoire et qui pourraient être partagées.

Le projet de l’Egrenne en est au balbutiement, l’association est en place depuis cet été avec l’ensemble des 11 partenaires qui ont rejoint le Conseil d’Administration, comme la CCI, l’APHP, la communauté de communes ou la mairie. Un premier lieu qui doit accueillir pour la fin de l’année un Fab Lab, un atelier bois et un atelier réparation est actuellement en rénovation grâce aux habitants réunis en ateliers participatifs.

Un autre bâtiment est également prévu, l’ancien Proxi en centre-ville avec un dossier qui avance malgré les diagnostics du bâtiment qui ont pris du retard.

En cette foire de la Saint-Denis, plusieurs rendez-vous sont prévus avec L’Egrenne. L’association tiendra un stand le samedi sur le Salon des artisans et a fait venir Eric Van Osselaer, luthier de légumes du 10 au 18 octobre pour plusieurs animations autour de la Semaine du Légume.