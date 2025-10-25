Éducation

L'Agro Campus des 2 Vallées et son nouveau directeur

Sébastien Guérineau, nouveau directeur d'Agro Campus des 2 Vallées

Sébastien Guérineau a fait sa rentrée scolaire à la tête de l’Agro Campus des 2 Vallées à Vendôme. Expérimenté dans les fonctions de direction dans des établissement de l’enseignement agricole, le nouveau directeur des trois sites en Loir-et-Cher de l’Agro Campus a déjà travaillé sa feuille de route.

«Ce qui m’émeut, c’est l’accompagnement des jeunes et le partenariat pour valoriser leurs expériences en lien avec leurs filières professionnelles» détaille d’emblée Sébastien Guérineau. Car effectivement, il y a beaucoup de filières possibles au lycée agricole sur les trois sites du département. «Aller au-delà des portes ouvertes, en organisant des évènements dédiés à chaque filière comme il peut se faire autour du Job dating dans les métiers d’analyse bio contrôle du laboratoire à Vendôme. Une visibilité pour attirer une nouvelle génération dont l’agriculture a besoin» poursuit le directeur.

Quand on sait que moins de 10 % des élèves dans l’enseignement agricole viennent du milieu agricole, le renouvellement des générations viendra par ces jeunes non issus du milieu. «L’enseignement agricole insère mieux que l’Education Nationale, on a quatre fois plus de chance de vivre une mobilité internationale quand on est diplômé de l’enseignement agricole !» conclut Sébastien Guérineau.

