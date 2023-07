Les Vendômois de plus en plus nombreux à venir chiner

Les brocanteurs et les autres commerçants de La Chartre-sur-le-Loir ne s’y trompent pas : les habitants du pays montoirien et des environs de Vendôme sont de plus en plus nombreux à fréquenter la petite cité dominée par la fameuse tour Jeanne d’Arc. « Il y a les voisins de Villedieu, de Couture, des Essarts ou de Montrouveau, des habitués, mais on voit aussi beaucoup de gens qui viennent exprès de Vendôme et des alentours pour chiner et boire un verre ou s’offrir un bon restau », témoigne un des brocs les plus anciens dans la place.

Y aurait -t-il un côté « exotique » à passer du Loir-et-Cher à la Sarthe pour voir un village dont on entend parler depuis quelques années ? Est-ce la curiosité de découvrir la diversité de la quinzaine de boutiques de brocante et d’antiquités au côté des nombreux commerçants encore présents ? Il s’en ouvre encore une cet été : Les oiseaux passages dont la vitrine orne la rue Nationale…

Les trois Marchés des Brocs encore programmés les troisièmes samedis de juillet, d’août et de septembre rajoutent à cet attrait. Ces jours-là, l’association des Brocs de La Chartre invite plus d’une vingtaine de collègues à exposer sur les places du centre bourg à côté des boutiques. Ce qui donne un charmant petit côté foire, toujours festif. Village de chine, on vous dit !