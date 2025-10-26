Économie et sociétéÉchos du commerce

Pour vos futurs aménagements extérieurs

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 minute
12 Temps de lecture 1 minute
1000chantiers 2

En portes ouvertes à la mi septembre, l’entreprise Daniel Moquet et son dirigeant Benoît Guinhut en ont profité pour fêter leur 1 000e chantier en 9 ans d’existence sur le Vendômois. « Ce chantier particulier était un aménagement réalisé en pavés avec une installation de pergola. La demande des clients était de réaménager leur extérieur pour avoir moins d’entretien et de faciliter leur quotidien » déclare le dirigeant.
En effet, l’entreprise offre la possibilité de réaliser de A à Z vos projets d’aménagements extérieurs avec, pour tester chaque produit, un showroom afin de pouvoir choisir chaque élément qui composera votre futur jardin. Toujours à la la recherche d’innovations en produits alliant qualité et durabilité, l’agence Daniel Moquet de Saint-Ouen vous propose également, en plus de vos aménagements extérieurs, tout un choix de clôtures et de portails.

Daniel Moquet – 42 rue Madeleine Brés à Saint-Ouen. 02 54 73 28 23 – www.daniel-moquet.com
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 minute
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

les 15 premiers villages d avenir dans le var 1

Les villages ont de l’avenir

il y a 8 heures
photovoltaiques 1

Le photovoltaïque a le vent en poupe

il y a 1 jour
banc mondoubleau 1

L’Egrenne prend son envol

il y a 2 jours
christophe marion 1

Se familiariser à l’esprit Défense

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page