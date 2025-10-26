Pour vos futurs aménagements extérieurs

En portes ouvertes à la mi septembre, l’entreprise Daniel Moquet et son dirigeant Benoît Guinhut en ont profité pour fêter leur 1 000e chantier en 9 ans d’existence sur le Vendômois. « Ce chantier particulier était un aménagement réalisé en pavés avec une installation de pergola. La demande des clients était de réaménager leur extérieur pour avoir moins d’entretien et de faciliter leur quotidien » déclare le dirigeant.

En effet, l’entreprise offre la possibilité de réaliser de A à Z vos projets d’aménagements extérieurs avec, pour tester chaque produit, un showroom afin de pouvoir choisir chaque élément qui composera votre futur jardin. Toujours à la la recherche d’innovations en produits alliant qualité et durabilité, l’agence Daniel Moquet de Saint-Ouen vous propose également, en plus de vos aménagements extérieurs, tout un choix de clôtures et de portails.

Daniel Moquet – 42 rue Madeleine Brés à Saint-Ouen. 02 54 73 28 23 – www.daniel-moquet.com