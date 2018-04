Pépite Day’s ouvre les horizons du futur

Depuis des années, pour ne pas écrire des décennies, plusieurs forces vives du département souhaitaient que les entreprises et l’enseignement se rencontrent, travaillent ensemble et évoluent sans barrières. Pour le bien de tous et de notre jeunesse, parfois à la recherche de repères.

Le lancement récent de l’opération Pépite Day’s Centre-Val de Loire, au Lab de Blois, en relation avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher et l’université François-Rabelais de Tours, a été couronné de succès.

La SARL Diard, de Thoré–La-Rochette, gérée par Denis Diard, 36 ans, qui a remplacé son père en 2014 à la tête de cette entreprise de cinq employés, a soumis ses divers problèmes de gestion numérique à une équipe de douze jeunes en licence Pro numérique à Tours.

Au long de la journée, les étudiants, en relation avec leurs coaches, ont disséqué, en lien avec Denis Diard, les besoins et les lacunes de la structure sur la base d’un diagnostic numérique préétabli au sein même de l’entreprise. La journée de ce dernier jeudi de mars a porté sur tous les points délicats dont la solution pourra accompagner les besoins de Denis Diard de conjuguer et de consolider, dans le futur, la truelle et le savoir-faire artisanal, vieux de plusieurs siècles, à la vitesse supersonique des logiciels de l’intelligence artificielle. «L’un ne peut aller sans l’autre. Aujourd’hui, tous les artisans devraient en être conscients. Il nous faut évoluer en tant qu’hommes et nos métiers aussi. Sans ces services, l’artisanat est condamné car nos clients sont, déjà, super-équipés. Il y aura du gain de temps ouvert pour d’autres tâches. La gestion de nos structures ne peut en sortir que renforcée. Il faut y croire et utiliser cette rapidité d’action pour booster nos entreprises», affirme Denis Diard, qui s’est déclaré très satisfait de cette journée d’échanges et de découvertes. Reste à savoir ce que les jeunes ont retenu du métier «manuel» de l’équipe Diard dont le leader annonce, déjà, la construction de maisons à partir de logiciels adaptés…La transition numérique avance à grands pas. Il ne faut pas tarder à saisir ces pépites qui naissent…

Richard Mulsans