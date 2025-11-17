Pezou prépare Noël

«Notre village bénéficie d’une vie locale dynamique grâce à nos artisans, commerçants, entrepreneurs et professionnels de santé, qui contribuent chaque jour à son animation», souligne le maire, Pierre Solon.

«Les associations suivent la même dynamique : le comité des fêtes ANOUE organise régulièrement des manifestations rassemblant les habitants, mais aussi ceux des communes voisines tandis que Les Roues de l’Amitié ouvrent chaque vendredi le café associatif dans l’ancien presbytère et proposent des manifestations festives et caritatives.

Dans cet esprit, les commerçants et artisans se sont regroupés sous la bannière d’Art & Com pour imaginer des initiatives renforçant la vitalité locale. Leur marché de Noël rassemble plus de soixante-dix exposants proposant des produits variés : gastronomie, sapins de Noël, décorations, livres, jouets… toujours en présence du Père Noël.

Les enfants pourront aussi s’amuser avec le manège et les sculptures en ballons.

L’objectif est de valoriser les talents locaux et les produits de qualité, dans une démarche équitable et durable.

Que ce soit pour une dégustation dans la salle chauffée ou sur l’esplanade dédiée aux food-trucks, une vingtaine de bénévoles assureront vin chaud et gourmandises. Petits et grands passeront la journée dans l’ambiance festive».