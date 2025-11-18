Économie et sociétéAssociations

lors du discours que jean louis jouet prononca pour maurice leroy qui devient membre dhonneur du club 1
Lors du discours que Jean-Louis Jouet prononça pour Maurice Leroy qui devient Membre d’Honneur du club

Avec un invité d’honneur, Maurice Leroy, ancien président du Conseil départemental de Loir-et-Cher et ancien Ministre de la ville, avec le maire de Vendôme Laurent Brillard, l’association Le Damier Vendômois sous la présidence d’Annick Legal a pu réunir ses membres pour cette assemblée générale pas comme les autres.

Avec des difficultés de recrutement, pas simplement au niveau local mais nationalement, le Damier Vendômois a 16 membres fidèles qui se réunissent tous les lundis après-midis pour pousser les pions sur le damier. «Les Dames n’attirent plus de public. Il y a avait à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale plus de joueurs licenciés aux Dames qu’aux échecs. Aujourd’hui il y a plus de 50 000 licenciés qui jouent aux échecs contre 700 licenciés en France pour les dames» se désole Jean-Louis Jouet, membre fondateur il y a 20 ans du club vendômois. Même si les membres vieillissent, le Damier Vendômois garde toute sa jeunesse d’âme avec un tournoi très prisé en interne qui permet à tous les membres de garder un classement au niveau national.

Lors de cette assemblée générale, l’association a fait Membre d’Honneur Maurice Leroy. «Lors d’une soirée en 2015 à l’ancienne école Francis Bretheau où l’association était domiciliée, tu as pris la parole pour féliciter nos jeunes champions Paul et Gabin, tous deux champions de France de Dames la même année et pour annoncer que tu allais aider financièrement notre petit club via la réserve parlementaire. Nous n’avons pas oublié ce montant qui a permis depuis cette année là de ne pas augmenter nos cotisations annuelles et surtout de passer des caps compliqués comme lors du Covid» détaillait Jean-Louis Jouet qui est né à Droué, chef-lieu du canton cher au cœur de Maurice Leroy et qui partage avec lui, 35 ans d’amitié. Une belle cérémonie qui a ému l’ensemble des membres.

