Un enrobé plus responsable

Dans le cadre du programme annuel de maintenance des chaussées sur les routes départementales, le Conseil départemental mène d’importants travaux sur la RD actuellement au niveau d’Ecoman, sur la commune de Vievy-le-Rayé. Ce chantier est l’occasion en plus d’assurer la sécurité des automobilistes, de tester pour les équipes, une nouvelle technique de fabrication d’enrobé moins polluante en partenariat avec l’entreprise prestataire Eurovia. L’objectif est bien d’abaisser progressivement et significativement la température de fabrication et de mise en œuvre de l’enrobé grâce à l’ajout d’un additif spécifique dans le bitume. Une initiative qui s’inscrit donc dans les objectifs de réduction de l’empreinte carbone des opérations d’entretien routier du Conseil départemental de Loir-et-Cher et ainsi permettre de faire évoluer la technique. Des planches d’essais sont réalisées à différents degrés de l’enrobé à chaud afin d’abaisser le niveau avec additif, de 160° «classique» à 110/120°, un suivi dans le temps piloté par Eurovia sous le contrôle du département et ainsi valider ou non l’intérêt et le gain apportés par cet additif.