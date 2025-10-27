Sports

Triathlon des coteaux du Vendômois, c’est parti !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la 30e édition du triathlon des coteaux du Vendômois qui se déroulera les 30 et 31 mai 2026 au plan d’eau de Villiers-sur-Loir.

Le programme est toujours aussi varié :

  • l’épreuve mythique du Vendoman (S+M+L)
  • le Swim Bike L, nouveauté depuis l’an dernier
  • les classiques : L, M, S (en solo ou en relais)
  • les épreuves jeunes, de la catégorie mini-poussins à pupilles
Triathlète confirmé ou débutant motivé, chacun a sa distance et peut venir relever le défi ! Inscriptions : triathlondevendome.com

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

