Triathlon des coteaux du Vendômois, c’est parti !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la 30e édition du triathlon des coteaux du Vendômois qui se déroulera les 30 et 31 mai 2026 au plan d’eau de Villiers-sur-Loir.

Le programme est toujours aussi varié :

l’épreuve mythique du Vendoman (S+M+L)

le Swim Bike L, nouveauté depuis l’an dernier

les classiques : L, M, S (en solo ou en relais)

les épreuves jeunes, de la catégorie mini-poussins à pupilles