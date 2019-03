Une deuxième édition attendue

Les Palmes Associatives remettent le couvert. Après une première édition pleine de surprises et au succès retentissant dans le monde associatif vendômois, vendredi 5 avril, les projets des associations candidates seront à nouveau mis à l’honneur au Minotaure à Vendôme.

Avec près de 400 convives présents, l’édition 2018 des Palmes Associatives restent dans les mémoires. Une soirée dédiée à l’innovation au sein des associations pour des manifestations ou des missions originales et qui revient début avril avec déjà une quinzaine de dossiers déposés à Vend’Asso. Un premier travail de sélection se fera avec un jury composé d’acteurs économiques du territoire, d’élus locaux et de membres de Vend’Asso pour désigner le grand prix de l’Innovation et son coup de cœur. «Des projets tous hétéroclites, que ce soit en terme de manifestations qu’en terme de taille d’associations. Le territoire est bien représenté» détaille Laurie Lupfer, présidente de Vend’Asso. Donc, deux prix décernés par le jury et un troisième désigné par le public présent lors de la soirée par un vote à bulletin secret de table en table.

L’originalité de cette soirée, c’est qu’elle se déroule pendant un dîner assis et que les vidéos de présentation des propositions associatives permettent de bien percevoir la pertinence des projets. «Dans le règlement, aucune association ayant présenté l’année dernière une initiative, ne peut concourir aux Palmes Associatives 2019» précise Agathe De Brito, animatrice de réseau au sein de Vend’Asso. Pendant cette soirée et pendant le dépouillement des bulletins du public, les convives auront des témoignages sur scène des associations dans une rubrique «Que sont il devenus ?». «Un coup de projecteur qui permettra d’appuyer leur action» renchérit la présidente. Une soirée qui se terminera par le spectacle du cabaret Madame sans gêne, pour clôturer un moment festif et fédérateur où les projets des associations auront été mis en valeur.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 11 mars à

Vend’Asso – 7 avenue Georges Clémenceau à Vendôme – 02 54 77 23 34

Réservation de vos places pour la soirée ouverte à tous du 5 avril, à partir de 20h

www.vendome-association.fr ou directement à Vend’Asso

Alexandre Fleury