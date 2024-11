Au collège, la santé est aussi dans l’assiette

À l’initiative du conseil départemental de Loir-et-Cher (CD41) dans le cadre de son Plan «Le 41 en bonne santé» et la Société Départementale de l’Agriculture, les 5ᵉˢ Journées Alimentation Collèges se sont déroulées pour cette édition à Saint-Sulpice-de-Pommeray afin de faire découvrir à plus de 950 élèves de 6ᵉ les produits locaux et les bases de l’alimentation auprès de professionnels du secteur agricole. Sous forme d’ateliers pratiques, trois jours durant, les collégiens ont ainsi été initiés aux bonnes pratiques alimentaires. «Nous nous engageons à promouvoir une alimentation saine et à sensibiliser nos jeunes à l’importance du bien manger tout en mettant en avant nos produits locaux» conclut Philippe Gouet, président du CD41.