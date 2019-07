«Des sentinelles de la nature»

A l’initiative de Sabine Pringault, professeur de SVT, accompagnée de Florence Atry professeur d’EPS, du collège Saint Joseph à Vendôme, 25 élèves de 3e volontaires, ont eu pour mission de ramasser des déchets sur les bords du Loir à Vendôme. Cette opération s’est faite en canoë. Pour leur action citoyenne, les élèves ont reçu le titre de «sentinelles de la nature».

Pour Sabine Pringault, l’idée était de sensibiliser les jeunes au respect de leur environnement, concrètement sur le terrain en les impliquant directement de manière sportive et ludique.

«Je dois souvent insister pour que mes élèves ramassent des papiers par terre dans leur salle de classe. Ils me disent, comme excuse, que ce n’est pas eux qui les y ont mis. Cela m’exaspère car cela ne résout pas le problème de la dégradation de leur environnement. Ils ne se sentent pas concernés.

Il est pour moi fondamental d’apprendre aux enfants à ne pas jeter leurs déchets partout et même à ramasser les déchets des autres. Ce sont des actes forts de morale citoyenne. Si chacun se responsabilise et jette ses déchets là où il faut ce sera mieux pour tout le monde.»

Cette sortie avait plusieurs objectifs pour l’enseignante outre la préservation des berges du Loir : faire prendre conscience aux élèves de l’importante quantité de déchets que l’on peut retrouver sur les bords d’une rivière et rendre acteurs les élèves dans une bonne action en les incitant à devenir des protecteurs de la nature.

Accueillis par Christian Moreau, responsable du club de canoë de Vendôme, les élèves se sont répartis en binômes sur les canoës, équipés de gants et d’un grand sac poubelle. Le but n’était pas d’aller vite mais de collecter un maximum de déchets. Un concours entre eux était organisé, celui de collecter la plus grande quantité de déchets.

Les jeunes ont réussi à collecter un total de 33 kg de déchets. Le binôme qui a gagné le concours a réussi à lui tout seul à collecter près de 11 kg de déchets, ils ont reçu 2 livres, l’un sur la technique de la permaculture et l’autre pour réviser le brevet afin d’exceller encore plus!

Tous les élèves ont reçu un diplôme personnalisé à leur nom leur attribuant le titre honorifique de «Sentinelle de la nature» décerné par le collège Saint Joseph.

Le bilan des élèves était clair

Benoit Méhaut, l’un des gagnants du concours témoigne : «je suis content de cet après-midi. On s’est donné du mal et on a été récompensé. Je suis fier d’avoir obtenu le titre honorifique de sentinelle de la nature !»

Chloé Jendraszczak ajoute : «J’ai voulu participer à cette action car j’aime beaucoup le canoë. Je suis fière de nous tous car nous avons réussi à ramasser une grande quantité de déchets ! Mais je me suis rendue compte à quel point les gens jetaient beaucoup de déchets !»

Eugénie Lhumeau, quant à elle, complète «C’est un projet que j’ai trouvé original. J’ai bien aimé cette sortie, je me suis sentie utile et le canoë est une activité sympa à faire. A deux on n’a pas gagné le concours mais on est content d’avoir participé»

Après cette prise de conscience et la remise des récompenses, une distribution de friandises à tous les participants a clôturé ce bel après-midi ensoleillé.

Le Petit Vendômois