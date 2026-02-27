Nouvelle école de commerce à Blois

Dans un contexte de fortes tensions sur le recrutement des cadres et managers, le CCI Campus Centre a annoncé au Jeu de Paume lors du Forum de l’Orientation l’ouverture de l’EGC Business School à Blois qui se positionne comme une Ecole de Gestion et de Commerce à taille humaine, plaçant l’étudiant au cœur d’une pédagogie axée sur l’excellence et la proximité.

L’EGC de Blois propose donc le parcours Bachelor Marketing Commerce et Gestion en 3 ans, certifié évidemment par l’Etat, garantissant ainsi une qualité académique et une reconnaissance dans le monde professionnel immédiate. Fort de sa présence sur 26 campus en France, l’EGC Business School de Blois vient enrichir l’offre de formation dans notre département.