Un internat bientôt en travaux

L’internat du lycée Ronsard à Vendôme rentrera à la rentrée 2027 dans une phase de rénovation complète.

Le lycée Ronsard s’apprête à aborder ce gros dossier pour près de 8 millions € d’investissement, la rénovation totale de son internat qui date des débuts des années 70, soit 2872 m2 sur 4 niveaux. Aujourd’hui avec un accueil de 160 lits pour les internes, le projet au final gardera 136 lits. «On perd 24 lits en sachant que l’on a aujourd’hui 120 internes, un chiffre stable depuis des années» détaillait Francesca Mondot, proviseure du lycée Ronsard lors de la visite des futurs travaux en compagnie de François Bonneau, président du Conseil régional Centre-Val de Loire qui gère 98 lycées dans la région, du député Christophe Marion et du maire de Vendôme, Laurent Brillard.

Les travaux sont prévus sur un an pour ce programme de restructuration et de mise en sécurité. En effet, l’enjeu prioritaire est le problème de désemfumage des circulations avec l’objectif d’extraire rapidement les fumées grâce à des ouvertures à chaque niveau. L’autre sujet est de recréer également des chambres spécifiques pour les élèves, de transformer des boxes en chambre pour 4 internes avec les espaces sanitaires communs totalement rénovés.

L’autre point majeur de ce projet c’est la gestion de la performance énergétique en passant par une isolation extérieure avec un bardage rapporté pour éviter une perte trop importante de place à l’intérieur du bâtiment. Il est prévu également le changement de toutes les menuiseries et la réfection totale du toit terrasse. Pendant les travaux, il a été décidé que l’infirmerie du lycée qui est située au rez de chaussée de l’internat resterait accessible ainsi que la salle de danse.

« On est ici sur un travail non pas marginal mais sur un gros travail de restructuration qui maintiendra les espaces communs et qui sur le plan environnemental a fait le choix, non pas de tout casser pour reconstruire mais de garder l’existant en l’améliorant en prenant en compte la gestion du confort des élèves. Un internat doit être un lieu propice à l’épanouissement des jeunes » concluait François Bonneau.

Reste le sujet du placement des internes pendant les travaux… Une recherche active de solutions mais qui n’a pas encore abouti.