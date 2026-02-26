Éducation

Un internat bientôt en travaux

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 23 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
internat lycee ronsard 1 1

L’internat du lycée Ronsard à Vendôme rentrera à la rentrée 2027 dans une phase de rénovation complète.

Le lycée Ronsard s’apprête à aborder ce gros dossier pour près de 8 millions € d’investissement, la rénovation totale de son internat qui date des débuts des années 70, soit 2872 m2 sur 4 niveaux. Aujourd’hui avec un accueil de 160 lits pour les internes, le projet au final gardera 136 lits. «On perd 24 lits en sachant que l’on a aujourd’hui 120 internes, un chiffre stable depuis des années» détaillait Francesca Mondot, proviseure du lycée Ronsard lors de la visite des futurs travaux en compagnie de François Bonneau, président du Conseil régional Centre-Val de Loire qui gère 98 lycées dans la région, du député Christophe Marion et du maire de Vendôme, Laurent Brillard.
Les travaux sont prévus sur un an pour ce programme de restructuration et de mise en sécurité. En effet, l’enjeu prioritaire est le problème de désemfumage des circulations avec l’objectif d’extraire rapidement les fumées grâce à des ouvertures à chaque niveau. L’autre sujet est de recréer également des chambres spécifiques pour les élèves, de transformer des boxes en chambre pour 4 internes avec les espaces sanitaires communs totalement rénovés.

L’autre point majeur de ce projet c’est la gestion de la performance énergétique en passant par une isolation extérieure avec un bardage rapporté pour éviter une perte trop importante de place à l’intérieur du bâtiment. Il est prévu également le changement de toutes les menuiseries et la réfection totale du toit terrasse. Pendant les travaux, il a été décidé que l’infirmerie du lycée qui est située au rez de chaussée de l’internat resterait accessible ainsi que la salle de danse.

« On est ici sur un travail non pas marginal mais sur un gros travail de restructuration qui maintiendra les espaces communs et qui sur le plan environnemental a fait le choix, non pas de tout casser pour reconstruire mais de garder l’existant en l’améliorant en prenant en compte la gestion du confort des élèves. Un internat doit être un lieu propice à l’épanouissement des jeunes » concluait François Bonneau.

Reste le sujet du placement des internes pendant les travaux… Une recherche active de solutions mais qui n’a pas encore abouti.

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 23 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

filles et sciences 1 1

Retour sur «Les filles et les sciences»

il y a 2 heures
ma radio o lycee 1 1

Ma radio Ô Lycée

il y a 7 jours
animalerie 1 1

Une animalerie pédagogique assez unique

il y a 2 semaines
lycee ampere 1 1

Ampère à coeur ouvert

il y a 3 semaines
Voir Aussi
Fermer
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page