Récompense pour le Challenge du sport scolaire

Cette fin d’année scolaire est la bonne période pour récompenser les sportifs et faire le bilan des pratiques du Challenge du sport scolaire primaire des classes de CM1 et CM2.

Ces compétitions sportives proposées aux écoles élémentaires de Vendôme de 16h30 à 18h se déroulaient le mardi pour les CM1 et le jeudi pour les CM2. Plusieurs disciplines étaient proposées aux élèves et, à l’issue de chaque compétition, un classement était établi. En cette fin d’année scolaire, le nom des écoles ayant totalisé le plus de points a été révélé lors de la cérémonie organisée en présence des enfants dans l’aile Saint-Jacques de la mairie de Vendôme. Pour les CM1, l’école de la Cormegeaie remporte le trophée et pour les CM2, c’est Anatole-France.

Une compétition qui vient souligner et récompenser également le fair-play des classes. L’école Jean-Zay pour les CM1 et CM2 ont reçu la récompense. Six enfants ont aussi pu être mis à l’honneur à titre individuel pour leur engagement, leur assiduité, leur bon état d’esprit et, surtout, leur bonne conduite.

L’occasion de remercier les parents, les enseignants et les éducateurs de la ville qui œuvrent tous ensemble pour que ces activités soient appréciées par tous en développant un savoir-vivre et être dès le plus jeune âge.