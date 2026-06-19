Musique et concerts
TOUT EN MUSIQUE
Le mois de juin s’annonce particulièrement musical sur le territoire avec plusieurs rendez-vous destinés à tous les publics. Concerts, animations conviviales et moments de partage rythmeront les prochaines semaines, avec en point d’orgue la traditionnelle Fête de la musique qui fera résonner villages et places publiques au son des artistes et musiciens locaux.
QUELQUES DATES POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE EN VENDÔMOIS
- VENDREDI 5 JUIN (19H); VILLETRUN; Fête de la musique; place de l’Eglise.
Buvette et foodtrucks à partir de 19h et concert du groupe Samsoul à partir de
20h, puis animation DJ Frédéric. Entrée gratuite
- SAMEDI 6 JUIN (18H); SELOMMES; Fête de la musique; Place de la mai- rie; Dîner concert avec l’école de musique de Selommes – L’harmonie de Se- lommes et Lunay – Quai du Kër – Band’azimut. Repas 15€, enfant -10ans 6€.
Réservation conseillée au 06 52 87 26 38 ou 06 45 35 06 63
- VENDREDI 12 JUIN (20H30); FONTAINE RAOUL; Lilla en concert avec ses
musiciens; dans le cadre de la fête de la musique, un spectacle qui revisite la
chanson française. Sur le terrain communal derrière la salle des fêtes et mairie
Avec le car podium de la région Centre-Val-de-Loire. Restauration ouverte à
partir de 19h30
- VENDREDI 19 JUIN (19H); VALLEE DE RONSARD; Fête de la musique; lors
du Comice agricole à Tréhet Lire page 25
- SAMEDI 20 JUIN (19H-23H30); BESSE SUR BRAYE (72); Bessé magique;
Place Jean Dufournier; Dans le cadre de la fête de la musique “soirée dînatoire”
animée par l’orchestre Eclipse. Les commerçants proposeront leurs produits à
emporter ou à consommer sur place.. Org. par Bessé initiatives
- SAMEDI 20 JUIN (18H); DROUE; Fête de la musique; autour de l’étang et
à côté du gymnase. de 18h à 20h : animation par Bruno Lemaire. De 20h à
minuit : DJ avec Christophe Caron. Restauration : saucisse et merguez frites ;
food truck les galettes de Pap’s. Buvette sur place. Org. par l’assoc. Culture +
- SAMEDI 20 JUIN (12H30); SAINT HILAIRE LA GRAVELLE; Fête de la mu- sique; devant la salle des fêtes, animée par Vincent Brianne, Menu adulte 18€
et menu enfant 7€ jusqu’à 12ans sur réservation jusqu’au 5 juin – Contact A.
Penais 06 18 30 81 61.
- DIMANCHE 21 JUIN (17H-22H); TRÔO; Fêtons la musique et partageons
notre repas à Trôo !; Lieu : 47 rue Haute (Cave). Concert de la chorale du ly- cée Ronsard de Vendôme de 17h à 18h30, repas partagé de 19h à 20h30, puis
concert de Deborah et Eric Guiraud de 20h30 à 22h. Gratuit. Réservations et
rens. au 07.86.73.58.38. Org. par Au Coeur de Trôo
- DIMANCHE 21 JUIN (17H ET 20H); VENDÔME; Fête de la musique avec le
groupe P’tit Louis Laplanche; au parc Ronsard. 1ère animation de 17h à 19h,
puis de 20h à 22h. Lire ci-dessous
- DIMANCHE 21 JUIN; VENDÔME; “Duo Marie et Balthazar; à la crêperie Le
Blé Noir, rue du change. Dans le cadre de la fête de la musique.
- DIMANCHE 21 JUIN (19H); MONTOIRE; Fête de la zizic; 4 concerts en déam- bulation dans les bars et dans la rue. Le commerce 19h (L’or des steppes),
Place de Montoire 20h (Eris/Bal trad), Rue du Boel 21h15 (Ambr1), Bar La Ré- gie 22h15 (Atomique Flav)Org. par Foliart
- DIMANCHE 21 JUIN (18H30); LIGNIÈRES; Fête de la musique à la Bour- gade; avec l’assoc. Anjydanses Lire ci-contre
- MERCREDI 24 JUIN (20H30); SAINT-CALAIS (72); Le basson perché; à
l’église; Musique renaissance et baroque sur instruments à vent anciens.
Concert au chapeau, donné généreusement au bénéfice du «réveil» de
l’orgue en cours de restauration. Org. par l’Association des amis de l’orgue de
Saint-Calais Lire pages 15 et ci-contre
- SAMEDI 27 JUIN (19H30); FORTAN; Fête de la musique; place de l’église.
Food truck dès 18h30, Duo Notting Hill (pop & soul) à 19h30, Cardioïde (blues
rock) à 21h. Entrée gratuite Org. par le comité des fêtes de Fortan. Rens : cdf.
fortan@gmail.com Lire ci-contre