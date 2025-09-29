Les DuoDays se préparent

À L’ESAT Jean Muriel de Lunay, le Duoday, cette journée de stage découverte en entreprise pour les personnes volontaires en situation de handicap se prépare. Elle se déroulera le 20 novembre cette année et toujours pendant la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées.

À la rentrée de septembre, dans les ateliers de l’ESAT, on commence à s’agiter pour rechercher son futur stage en entreprise. «L’apport que cette action et journée procure aux travailleurs est toujours positif mais également aux entreprises accueillantes. Chaque année cela se voit lorsque nous organisons un moment convivial entre les stagiaires et les entreprises pour le bilan de cette journée. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c’est que par ce Duoday, nous changeons la dynamique de l’accueil de notre public dans le milieu ordinaire. On part d’un simple stage, une journée découverte qui parfois aboutit pour certains à un emploi dans l’entreprise » explique Pierre Mobèche, animateur, éducateur technique spécialisé de l’ESAT de Lunay et véritable moteur de cette journée d’inclusion au sein de cette structure.

On pourrait dire que pour que le Duoday fonctionne, il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Tout le monde donne et reçoit, c’est positif et on aime cela justement. Certaines entreprises comme Getinge qui chaque année accepte en ses murs des stagiaires sur cette journée découverte Duoday, en font un évènement et communiquent sur cette action en encourageant les sociétés à passer le pas.

« Je trouve toujours intéressant d’amener les salariés en situation de handicap à réfléchir en tant que futur stagiaire comme travailler leur propre CV, les faire se positionner pour qu’ils puissent se rendre compte de leurs propres compétences transversales qu’ils ont acquises au sein de l’ESAT » poursuit Pierre Mobèche. Dès ce mois de septembre, l’éducateur organise toute une préparation avec différents modules comme l’apprentissage du savoir-être. Pour certains le Duoday est une étape importante pour reprendre confiance en soi et dépasser leur zone de confort.

Aujourd’hui, tout un réseau s’est construit où ce sont les entreprises elles-mêmes qui reprennent contact en amont avec l’ESAT pour les futurs Duodays. Espérons même peut-être que demain, cette journée exceptionnelle aujourd’hui devienne des plus banales !