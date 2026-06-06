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Vendôme à vélo au Printemps des Rottes

Nouvelle formule, nouveau site pour Vendôme à vélo, mais toujours la randonnée gourmande !  Rendez-vous samedi 13 juin.

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Vendôme à vélo au Printemps des Rottes

La randonnée gourmande

Une randonnée gourmande de 30 km sans difficulté se déroule sur les routes de la campagne vendômoise.

Au menu, entrée, plat et dessert confectionnés par des associations du quartier des Rottes,

Surprises gustatives assurées !!!

Vendôme à vélo au Printemps des RottesEt comme depuis 5 ans des groupes musicaux accompagneront vos pauses ; pauses intégralement assurées dans des propriétés privées exceptionnellement ouvertes pour l’occasion.

Inscriptions : 12€ – gratuit pour les moins de 12 ans. www.payasso.fr/vendome-a-velo/reservation ou vendomeavelo@gmail.com

Départ à partir de 9h30 – Place Alexis Danan à Vendôme. Circuit labellisé «les échappées à vélo» par le conseil régional.

Une tombola pour gagner un vélo électrique d’une valeur de 1 800€ offert par le conseil régional du Centre Val de Loire

Montant du ticket 2€. Tirage au sort à 17h30. Présence obligatoire.

Le défilé déjanté – dans le quartier des Rottes

Départ 16h – Place Alexis Danan

Concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté –

Récompenses : Bons cadeaux offerts par la Fédération du commerce du Vendômois

Une animation vélo pour les enfants

En partenariat avec le lycée des métiers Beauregard de Château Renault et l’école de la Cormegeaie, les élèves de l’AG2S (Animation et Gestion dans le Secteur Sportif) proposeront une animation :

Circuit slalom avec quilles

Passage en “8” pour travailler la maniabilité

Ramassage d’un bouclier au sol (coordination et précision)

L’objectif est de proposer une activité à la fois sécurisée, accessible et dynamique, permettant aux élèves de développer leurs compétences tout en s’amusant.

Une brocante vélo en partenariat avec la régie de quartier

Des déambulations en musique avec un tricycle magique

Et en plus,

«Sauvons les vélos» – par Valdem – allée Camille Vallaux à Vendôme

L’occasion de trouver un vélo d’occasion à petit prix

Et l’Union Sportive Vendômoise – Union d’Associations sera également présentes avec ses associations mercredi 10 juin dans le quartier des Rottes pour des animations sportives.

Vendôme à vélo, samedi 13 juin,  au Printemps des Rottes à Vendôme Renseignements : 06 02 31 05 45 vendomeavelo@gmail.com

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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