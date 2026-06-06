Vendôme à vélo au Printemps des Rottes
Nouvelle formule, nouveau site pour Vendôme à vélo, mais toujours la randonnée gourmande ! Rendez-vous samedi 13 juin.
La randonnée gourmande
Une randonnée gourmande de 30 km sans difficulté se déroule sur les routes de la campagne vendômoise.
Au menu, entrée, plat et dessert confectionnés par des associations du quartier des Rottes,
Surprises gustatives assurées !!!
Et comme depuis 5 ans des groupes musicaux accompagneront vos pauses ; pauses intégralement assurées dans des propriétés privées exceptionnellement ouvertes pour l’occasion.
Départ à partir de 9h30 – Place Alexis Danan à Vendôme. Circuit labellisé «les échappées à vélo» par le conseil régional.
Une tombola pour gagner un vélo électrique d’une valeur de 1 800€ offert par le conseil régional du Centre Val de Loire
Montant du ticket 2€. Tirage au sort à 17h30. Présence obligatoire.
Le défilé déjanté – dans le quartier des Rottes
Départ 16h – Place Alexis Danan
Concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté –
Récompenses : Bons cadeaux offerts par la Fédération du commerce du Vendômois
Une animation vélo pour les enfants
En partenariat avec le lycée des métiers Beauregard de Château Renault et l’école de la Cormegeaie, les élèves de l’AG2S (Animation et Gestion dans le Secteur Sportif) proposeront une animation :
Circuit slalom avec quilles
Passage en “8” pour travailler la maniabilité
Ramassage d’un bouclier au sol (coordination et précision)
L’objectif est de proposer une activité à la fois sécurisée, accessible et dynamique, permettant aux élèves de développer leurs compétences tout en s’amusant.
Une brocante vélo en partenariat avec la régie de quartier
Des déambulations en musique avec un tricycle magique
Et en plus,
«Sauvons les vélos» – par Valdem – allée Camille Vallaux à Vendôme
L’occasion de trouver un vélo d’occasion à petit prix
Et l’Union Sportive Vendômoise – Union d’Associations sera également présentes avec ses associations mercredi 10 juin dans le quartier des Rottes pour des animations sportives.
Vendôme à vélo, samedi 13 juin, au Printemps des Rottes à Vendôme Renseignements : 06 02 31 05 45 vendomeavelo@gmail.com