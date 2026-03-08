Sorties et loisirsLivres à lire

La Rose Indienne ou la parole pour se reconstruire

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 13 heures
29 Temps de lecture 1 minute
beatrice coslado 1

Ce premier roman d’autofiction de Béatrice Coslado, qu’elle signe sous le pseudonyme Myriam Heurtevent, retrace sa vie d’avant, un ouvrage inspiré de ses expériences réelles, une longue blessure née d’un mariage oppressant et une reconquête de soi grâce à un amour platonique et idéalisé.

À l’heure où la parole se libère et où les femmes peuvent enfin parler, La Rose Indienne possède cette force de témoignage sur le thème de la violence psychologique. Son autrice, Béatrice Coslado, vendômoise depuis 18 ans, adore les mots, mais pas seulement, car elle est également passionnée de théâtre, de musique et anime de nombreux ateliers à l’AVF. Divorcée d’un mari que l’on appellerait aujourd’hui pervers narcissique, elle a souffert dès son mariage de brimades continuelles et a servi de défouloir. « J’ai été en permanence culpabilisée. Une première partie du roman où j’explique tout le processus mis en place et où, à travers les mots, ma thérapie, je décris la relation toxique que je subissais chaque jour, avec des internements de force en hôpital psychiatrique », détaille l’autrice. Une haine entretenue sûrement également par le métier intellectuel qu’elle exerçait, lui qui, comme sa belle-mère, aurait espéré une femme au foyer.

La deuxième partie pourrait se résumer à une sorte de sauvetage. Un amour platonique avec Armand, son conseiller pédagogique lorsqu’elle décide de passer son CAPES en parallèle de son travail d’enseignante. « J’étais en admiration devant sa culture et, au fur et à mesure que cet amour intellectuel se construit, le paysage que je traverse change, comme celui que je cheminais à l’époque dans les Ardennes, décrit dans le livre », poursuit-elle.

Le titre résume finalement bien le livre. Cette rose indienne est le symbole de la vie, avec ses épines malgré sa belle couleur. Béatrice adore la vie, justement. Ce livre en est le témoignage, avec ses mots justes et forts.

La Rose Indienne de Myriam Heurtevent aux Editions du Panthéon – 303 pages 23,90€ en vente dans toutes les librairies. Rencontres et séances de dédicace le 14 mars à partir de 15h à l’Espace 102, Faubourg Chartrain et le 24 mars aux Jardins d’Arcadie, Quartier Rochambeau à partir de 15h
Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 13 heures
29 Temps de lecture 1 minute
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

livre des soufles dans la nuit 2

Poèmes classiques d’Hervé Ribes

il y a 13 heures
fede peche mars 2026 2

Pêche de la truite, coup d’envoi !

il y a 2 jours
vannerie sauvage 1

A la Maison Botanique

il y a 2 jours
uruguay 1

Le 52e festival de Montoire sur les rails

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page