Poèmes classiques d’Hervé Ribes

livre des soufles dans la nuit 2

Avec ce troisième recueil de poésie, Hervé Ribes, vendômois et amoureux de la belle langue française, nous livre, sur des thèmes contemporains, des poèmes classiques.

Remettre au goût du jour un genre qui ne se fait plus, ou presque : la poésie certes, mais en plus classique, comme celle que l’on apprenait à l’école, où les alexandrins s’enchaînent parfaitement. «J’aime la poésie avec toutes les lois d’or du XIXe siècle. Une sonorité régulière où les rimes, césures, strophes et pieds sont respectés. livre des soufles dans la nuit 1 Selon moi, au XXe siècle, la poésie n’existe plus ou à de rares exceptions, comme Paul Éluard, Maurice Carême ou Jacques Prévert», témoigne Hervé Ribes.

Dans ce nouveau recueil, le poète aborde dix thèmes sous forme de chapitre comme la nostalgie, la peinture animale ou la galerie des monstres. Chaque poème est un récit en soi. «Un poème, on peut l’écrire sur une simple fleur, mais j’aime, quant à moi, décrire une histoire. Comme Charles Aznavour, qui dévoilait que chaque chanson qu’il écrivait racontait une histoire», poursuit Hervé Ribes. Avec donc une poésie plus narrative que descriptive, l’auteur nous transporte dans son monde où il brocarde les travers humains, avec le recul nécessaire pour observer l’homme et son univers, mêlant horreur et espoir, foi en l’humanité. Finalement, des thèmes totalement universels pour des poèmes qui se lisent seul et souvent deux fois pour bien les comprendre, comme le précise Hervé Ribes. Même la couverture du recueil est une allégorie de l’homme dans la tourmente de la vie, comme le long poème «Le Bateau ivre» de Rimbaud.

«Des Souffles dans la Nuit»recueil de poésies d’Hervé Ribes aux Editions Les Poètes français – 68 pages – 15€ – dans toutes les librairies
