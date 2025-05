L’association Remue-Ménage 41 fait la fête le 14 juin !

Venez nombreux au spectacle Théâtre-Marionnettes-Flamenco imaginé par Nancy Dutour-Davoust, directrice artistique de l’association et par Emma Gillion, professeur de danse et directrice du groupe Flam n’Co. Au programme, danse Flamenco d’Andalousie, un conte marionnettes écrit avec les 9-13 ans, et des textes de Tardieu et Dubillard avec le cours de théâtre adulte.

Le Théâtre Pochette à Thoré-la-Rochette étant toujours fermé pour travaux, le spectacle se déroulera à l’amphithéâtre du collège St Joseph de Vendôme, espace accueillant et théâtral.

Ouverture des portes samedi 14 juin à 18h30, le spectacle commence à 19h pile. L’entrée de l’amphithéâtre se fait au 18 Rue Lemyre de Villers à Vendôme.

À l’issue du spectacle, une fête ouverte à tous est organisée dans le jardin au 7 Place de l’Église à Thoré-la-Rochette.