Développement de la monnaie locale

Depuis 2020, la Gabare, monnaie locale qui a fait des petits à Blois et Orléans a été créée dans le Vendômois pour le dynamisme de l’économie circulaire, principe qui permet de retenir et de faire circuler l’argent localement. Dépensée par les particuliers pour leurs achats, cette monnaie est réutilisée auprès d’entreprises et de prestataires locaux, signataires de la charte émise par l’association en charge du développement de cette monnaie l’APMLC 41. Aujourd’hui, l’association cherche un deuxième souffle et des bénévoles ponctuels pour des missions très spécifiques qui permettront à celle-ci de mettre en place des stratégies dans la prospection de nouveaux partenaires commerçants ou dans les ressources humaines pour de futures embauches au sein de l’association.

Vous pouvez d’ores et déjà les contacter avec vos connaissances.