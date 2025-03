Le Salon Littéraire «A Mots Couverts» rouvre ses portes en mars

L’arrivée du printemps à Vendôme est, depuis l’année dernière, synonyme de rencontres, partages et découvertes littéraires avec le salon « À Mots Couverts », ouvert à tous gratuitement. Ainsi, au marché couvert, pour une journée, 21 auteurs viendront partager avec le public leur univers à travers des dédicaces et tables rondes, samedi 22 mars.

Dans un marché couvert transformé par la Régie de quartier en grand salon de thé avec canapés, meubles et décorations, le public, amateur de littérature, pourra se venir librement pour apprécier les rencontres avec les 21 auteurs présents et 5 auteurs jeunesse à l’occasion de cette 2e édition. Ouverture des portes à 10h puis, à 10h30, l’association «A Mots Couverts» remettra aux cinq classes participantes leur propre livre imprimé, résultat de leurs écrits à partir de la même introduction « Dans la vie, il y a… » grâce à Philippe Reich intervenu à l’automne dans les classes de CE1 et CM2.

Outre les dédicaces toute la journée et l’exposition du peintre vendômois Alexis Pandellé, deux tables rondes et une rencontre sont prévues où les auteurs seront invités à partager leur point de vue. La journée se terminera par la remise des prix du concours de nouvelles, ouvert aux collégiens et lycéens de Territoires Vendômois à partir d’un texte écrit par l’auteure H. Lenoir et qui récompensera les trois nouvelles les plus originales. Ce samedi, le marché couvert se transformera en grande librairie.