Sport pour tous, tous pour un

beaucoup de monde a lag de sport pour tous 1
Beaucoup de monde à l’AG de Sport pour tous

L’association Sport pour Tous qui permet aux entreprises de se confronter sportivement autour de 7 sports (basket, volley, pétanque, football à 7 et en salle, tennis de table et handball), a du mal à recruter pour son conseil d’administration. Un appel a été lancé.

Avec pourtant un nombre important de participants, lors de son assemblée générale en octobre, 24 entreprises récompensées pour la saison 2024-2025 et de plus de 200 licenciés, Sport pour Tous a du mal à recruter pour son bureau. «Nous arrivons à un tournant dans la vie de l’association. En effet, tous les ans, nous lançons des appels pour recruter des personnes à venir nous rejoindre au sein du bureau. Nous sommes neuf à faire tourner la machine et ce n’est pas assez» alertait le président Pascal Cornillon, membre depuis 35 ans et président depuis 12 ans. Ce soir là, 24 entreprises furent récompensées pour leur palmarès et parmi elles, plusieurs personnes se présentaient en prenant un engagement pour rejoindre l’équipe dirigeante… Affaire à suivre !

