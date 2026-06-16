Sublimer la forêt

Le milieu forestier est un monde que connaît bien Elisabeth avec tous les hommes qui le façonnent. Elle a grandi parmi eux en accompagnant son père sans cesse. Elle s’est imprégnée des arbres et essences qui la composent et particulièrement la Forêt de Marchenoir et ses 4 500 ha privés, dernier vestige en sud Beauce de l’antique Silva Longa, poumon vert de la Beauce méridionale que se partagent aujourd’hui 11 communes dont Marchenoir. Ce nouveau livre qui a pris plus de trois ans de travail à son auteure, nous donne en première partie tout l’historique de Marchenoir, de Jules César qui écrit déjà sur cette forêt, en passant par ses seigneurs et barons qui ont composé son histoire sans oublier tous ces lieux et monuments qui ont demandé de nombreuses recherches à Elisabeth dans les différentes bibliothèques du territoire, les archives municipales et départementales. Après toute cette partie historique et architecturale passionnante, Elisabeth Fougeaud-Bourgeois nous détaille la partie biodiversité de la forêt qu’elle connait très bien, son biotope en particulier, sensible à son univers, elle dessine même avec des encres de galles de chênes qu’elle fabrique elle-même. Comme cette arbre dénommé le chêne Pattu qui a plus de 300 ans et qui illustre la couverture de son livre, la forêt est une terre nourricière avec toutes les ressources qu’elle produit. «Mon grand-père avait acquis à l’époque tous les bois du château de Talcy. D’ailleurs ce sera un deuxième tome à celui-ci, j’ai beaucoup de documents sur ce château de Beauce» précise-t-elle. Imprimé par ses soins sur un papier épais, les photos familiales et les nombreuses aquarelles complètent parfaitement ses recherches, ce nouveau livre d’Elisabeth Fourgeaud-Bourgeois est, peut-être, le plus intime en fait, celui qu’elle souhaitait écrire depuis son enfance.

«La Forêt de Marchenoir et la Ville» aux accents historiques, poétiques et picturaux d’Elisabeth Fourgeaud-Bourgeois 150 pages – édité par l’auteure – 45€ – En vente Maison de la Presse de Mer, à Oucques au 41 Grande rue, Maison de la presse à Marchenoir et à Vendôme Dédicaces à Saint-Léonard-en-Beauce dimanche 7 juin à la salle des Fêtes de 11h à 15h Dédicaces à Oucques le 14 juillet à l’ancienne Maison de la Presse