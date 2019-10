Foire Saint-Denis à Mondoubleau

Fièrement, la Foire de Mondoubleau affiche ses huit siècles d’un dynamisme commercial jamais démenti. Voilà de quoi donner des leçons de «bien vieillir» !

En effet, la Foire de la Saint-Denis franchit allègrement les éditions, se renouvelant sans cesse et conservant l’esprit convivial et festif d’hier… et d’avant-hier.

Ainsi, trois jours durant, les 12, 13 et 14 octobre, la ville va s’animer au fil des activités proposées par les différents acteurs mobilisés. Samedi, avec le matinal marché percheron, il faudra compter avec les Pompiers autour d’une exposition de véhicules anciens.

Dimanche, la traditionnelle brocante s’enrichira d’un grand concours de tartes aux pommes.

Lundi, la foire battra son plein et tout cela, grâce au volontarisme des membres de l’Union des Commerçants et Artisans de Mondoubleau !

Salon d’automne à Mondoubleau

Le nouveau salon d’automne des Artistes de la Vallée du Couëtron se déroulera les 12 et 13 octobre avec son vernissage le 11 au soir.

Dix neuf artistes dont treize invités présenteront plus de 140 oeuvres, de styles et de techniques différents. Tous ces artistes-invités sont connus et reconnus au niveau international.

Cette année, la Belgique sera le pays à l’honneur avec trois artistes de très grand renom.

Vernissage vendredi 11 octobre à 18h30. Exposition ouverte au public samedi 11 et dimanche 12 octobre de 10h à 18h. Entrée libre.

Le Petit Vendômois