Le 7 juin,  fête au château de Rochambeau

Deux américains importants, contemporains du maréchal de Rochambeau, amoureux de la France, Benjamin F r a n k l i n e t T h o m a s Jefferson, seront cette année au centre de la Fête. Des expositions sur ces deux personnages, des jeux du XIXe siècle et différents ateliers-découverte pour les grands et les petits autour de l’imprimerie, premier métier de Benjamin Franklin, et de sa passion pour les sciences (cerf-volant, électricité, paratonnerre…). Pour Thomas Jefferson, grand passionné de vins, qui a fait la visite des différents vignobles français, une carte illustrera ses parcours. Plusieurs vignerons seront aussi présents avec, notamment, un vin étiqueté Jefferson.

Dimanche 7 juin de 10h à 18h au Château de Rochambeau à Thoré-la-Rochette entrée par Varennes. 5€ (gratuit – 12 ans) Foodtrucks et buvette sur place.