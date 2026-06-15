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Le 7 juin,  fête au château de Rochambeau

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Le 7 juin,  fête au château de Rochambeau

rochambeau 77x108 mai 26 2Deux américains importants, contemporains du maréchal de Rochambeau, amoureux de la France, Benjamin F r a n k l i n e t T h o m a s Jefferson, seront cette année au centre de la Fête. Des expositions sur ces deux personnages, des jeux du XIXe siècle et différents ateliers-découverte pour les grands et les petits autour de l’imprimerie, premier métier de Benjamin Franklin, et de sa passion pour les sciences (cerf-volant, électricité, paratonnerre…). Pour Thomas Jefferson, grand passionné de vins, qui a fait la visite des différents vignobles français, une carte illustrera ses parcours. Plusieurs vignerons seront aussi présents avec, notamment, un vin étiqueté Jefferson.

Dimanche 7 juin de 10h à 18h au Château de Rochambeau à Thoré-la-Rochette entrée par Varennes. 5€ (gratuit – 12 ans) Foodtrucks et buvette sur place.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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