ManifestationsSorties et loisirs

Péter le bouchon pour fêter l’anniversaire

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 25 secondes
13 Temps de lecture 1 minute
bouchon 2026 1 1

Le Bouchon de Blois, qui depuis l’année dernière finit son week-end festif le dimanche à Vendôme, fêtera les 24, 25 et 26 avril son 10e anniversaire avec la présence du présentateur TV Grégory Galiffi.

Outre son concours d’élégance et son défilé de voitures dans Blois le samedi, cette année, les organisateurs ont introduit pour cette édition exceptionnelle quelques nouveautés comme une réception officielle au château de Blois le vendredi soir, un grand rassemblement dans les jardins de l’Évêché le samedi soir et la possibilité, pour les visiteurs comme les participants, de se déguiser sous des costumes de 1900 à 1990 pour que la fête soit plus folle !

Une grande tombola permettra également d’être tiré au sort le dimanche après-midi aux Grands Prés à Vendôme pour gagner une MGF 2000. Un week-end donc qui s’annonce en klaxonnant !

Retrouvez toutes les informations sur : https://www.bouchondeblois.com/

bouchon 2026 2 1

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 25 secondes
13 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

fede peche ouverture brochet avril 26 1 1

2026 : la saison des carnassiers est lancée !

il y a 2 heures
biscuit le chien fantastique

Au Quai des Arts à Vibraye (72)

il y a 3 jours
premier reoman thomas bulidon 1

Scarecrow, pour le frisson garanti

il y a 4 jours
fete des plantes 2 1

«Courtanvaux côté jardin» 2026

il y a 4 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page