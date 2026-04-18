Péter le bouchon pour fêter l’anniversaire

Le Bouchon de Blois, qui depuis l’année dernière finit son week-end festif le dimanche à Vendôme, fêtera les 24, 25 et 26 avril son 10e anniversaire avec la présence du présentateur TV Grégory Galiffi.

Outre son concours d’élégance et son défilé de voitures dans Blois le samedi, cette année, les organisateurs ont introduit pour cette édition exceptionnelle quelques nouveautés comme une réception officielle au château de Blois le vendredi soir, un grand rassemblement dans les jardins de l’Évêché le samedi soir et la possibilité, pour les visiteurs comme les participants, de se déguiser sous des costumes de 1900 à 1990 pour que la fête soit plus folle !

Une grande tombola permettra également d’être tiré au sort le dimanche après-midi aux Grands Prés à Vendôme pour gagner une MGF 2000. Un week-end donc qui s’annonce en klaxonnant !