Avec Perche Nature

Stratégie verte et biodiversité à Vendôme

Samedi 13 juin

Les Espaces Verts de Vendôme et Perche Nature vous invitent à découvrir la stratégie et les actions mis en place face au changement climatique et à la végétalisation de la ville. Un temps d’échange autour des choix réalisés et des liens avec la biodiversité. Rendez-vous au parking Rochambeau de Vendôme, à 14h. Ouvert à tous.

Comice agricole à Tréhet

Samedi 20 et dimanche 21 juin

Retrouvez le stand de Perche Nature lors des deux jours du Comice agricole à Tréhet