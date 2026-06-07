Nature et découvertes

Avec Perche Nature

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Avec Perche Nature

Avec Perche NatureStratégie verte et biodiversité à Vendôme

Samedi 13 juin

Les Espaces Verts de Vendôme et Perche Nature vous invitent à découvrir la stratégie et les actions mis en place face au changement climatique et à la végétalisation de la ville. Un temps d’échange autour des choix réalisés et des liens avec la biodiversité. Rendez-vous au parking Rochambeau de Vendôme, à 14h. Ouvert à tous.

Comice agricole à Tréhet

Samedi 20 et dimanche 21 juin

Retrouvez le stand de Perche Nature lors des deux jours du Comice agricole à Tréhet

Perche Nature Perche et Vallée du Loir
4 rue Saint-Denis – Maison Consigny – 41170 Mondoubleau Tel 02 54 80 11 05 www.perchenature.fr
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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