Avec Perche Nature
Stratégie verte et biodiversité à Vendôme
Samedi 13 juin
Les Espaces Verts de Vendôme et Perche Nature vous invitent à découvrir la stratégie et les actions mis en place face au changement climatique et à la végétalisation de la ville. Un temps d’échange autour des choix réalisés et des liens avec la biodiversité. Rendez-vous au parking Rochambeau de Vendôme, à 14h. Ouvert à tous.
Comice agricole à Tréhet
Samedi 20 et dimanche 21 juin
Retrouvez le stand de Perche Nature lors des deux jours du Comice agricole à Tréhet
4 rue Saint-Denis – Maison Consigny – 41170 Mondoubleau Tel 02 54 80 11 05 www.perchenature.fr