Section Sportive Commune à Montoire

Ce projet a débuté par une demande d’Arthur Bind, enseignant au Lycée Sainte-Cécile de Montoire et président du club de football de Montoire pour créer une section football au sein du lycée. «Au lycée, les projets font partie de la vie de l’établissement et nous avons construit à la rentrée 2025, une section pour offrir aux élèves passionnés un cadre structuré» détaille Emmanuelle Crépin, directrice du Lycée Sainte Cécile. Le dossier monté en un mois de temps avec le ministère de l’agriculture dont dépend l’établissement, l’autorisation a été donné à titre expérimental pour l’année 2025-2026. Les entrainements se déroulaient en dehors du temps scolaire et se rajoutaient aux heures déjà passées au sein des clubs.

L’idée d’une section pendant les heures scolaires a germé et la co-construction avec d’autres établissements scolaires de Montoire devenait une évidence pour permettre au projet d’aboutir. Après plusieurs réunions notamment avec la ligue, les clubs et la municipalité, cette construction collective est officielle entre le lycée Sainte Cécile, le collège Clément Jannequin et l’Agro Campus des 2 Vallées, projet unique associant établissements publics et privés sur un même territoire.

Trois portes d’entrée donc avec un même esprit, la Section Sportive Commune accueillera en septembre 17 joueurs U15 et une joueuse avec 2 entrainements prévus de 15h à 17h les mardis et jeudis.