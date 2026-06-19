Éducation

Section Sportive Commune à Montoire

C’est officiel, une nouvelle Section Sportive de Football est lancée à Montoire-sur-le-Loir, partenariat inédit entre 3 établissements scolaires de la commune. En mai, sur le terrain, sous l’expertise technique d’Alain Ravera, ancien directeur technique au FC Le Mans, se déroulait la sélection des joueurs et joueuses qui intègreront la 1ère section dès la rentrée de septembre.

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Section Sportive Commune à Montoire

Ce projet a débuté par une demande d’Arthur Bind, enseignant au Lycée Sainte-Cécile de Montoire et président du club de football de Montoire pour créer une section football au sein du lycée. «Au lycée, les projets font partie de la vie de l’établissement et nous avons construit à la rentrée 2025, une section pour offrir aux élèves passionnés un cadre structuré» détaille Emmanuelle Crépin, directrice du Lycée Sainte Cécile. Le dossier monté en un mois de temps avec le ministère de l’agriculture dont dépend l’établissement, l’autorisation a été donné à titre expérimental pour l’année 2025-2026. Les entrainements se déroulaient en dehors du temps scolaire et se rajoutaient aux heures déjà passées au sein des clubs.

Section Sportive Commune à Montoire

L’idée d’une section pendant les heures scolaires a germé et la co-construction avec d’autres établissements scolaires de Montoire devenait une évidence pour permettre au projet d’aboutir. Après plusieurs réunions notamment avec la ligue, les clubs et la municipalité, cette construction collective est officielle entre le lycée Sainte Cécile, le collège Clément Jannequin et l’Agro Campus des 2 Vallées, projet unique associant établissements publics et privés sur un même territoire.

Trois portes d’entrée donc avec un même esprit, la Section Sportive Commune accueillera en septembre 17 joueurs U15 et une joueuse avec 2 entrainements prévus de 15h à 17h les mardis et jeudis.

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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