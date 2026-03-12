Compter les chauves-souris

Chaque année des bénévoles de l’association Perche Nature en collaboration avec la mairie de Trôo et par convention avec le Ministère Aménagement du Territoire Transition Ecologique, recensent les chiroptères présents suivant leurs espèces dans les caforts de la commune. En effet, ces lieux creusés qui abritent un des plus importants sites d’hibernations au nord du Loir-et-Cher du chiroptère sont extrêmement dangereux et interdits au public. Ils sont le résultat de l’extraction de la pierre de tuffeau blanche ornant nos maisons et édifices religieux. Ainsi au fil des années, les bénévoles peuvent tenir une sorte d’état des lieux des effectifs des chauves-souris et se sont aperçus lors de cette campagne fin janvier de la baisse sensible de celles-ci, surtout de la principale espèce, le Murin à oreilles échancrées. Au total donc, 897 individus contre 952 en 2025, ces dernières années le nombre total variat entre 900 et 1000.