Sorties et loisirsNature et découvertes

Compter les chauves-souris

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 21 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
chauve souris 1 1

Chaque année des bénévoles de l’association Perche Nature en collaboration avec la mairie de Trôo et par convention avec le Ministère Aménagement du Territoire Transition Ecologique, recensent les chiroptères présents suivant leurs espèces dans les caforts de la commune. En effet, ces lieux creusés qui abritent un des plus importants sites d’hibernations au nord du Loir-et-Cher du chiroptère sont extrêmement dangereux et interdits au public. Ils sont le résultat de l’extraction de la pierre de tuffeau blanche ornant nos maisons et édifices religieux. Ainsi au fil des années, les bénévoles peuvent tenir une sorte d’état des lieux des effectifs des chauves-souris et se sont aperçus lors de cette campagne fin janvier de la baisse sensible de celles-ci, surtout de la principale espèce, le Murin à oreilles échancrées. Au total donc, 897 individus contre 952 en 2025, ces dernières années le nombre total variat entre 900 et 1000.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 21 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

azalee amoena 1

L’Azalée Japonaise rustique “Amoena”

il y a 6 heures
referents compostage 1

Echange autour du compostage

il y a 22 heures
logo perche nature 1

Perche Nature questionne les candidats

il y a 2 jours
merle 1

«Tino, un merle au jardin»

il y a 2 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page