L’Azalée Japonaise rustique “Amoena”

Elle atteint 1.20 m à 1.50 m de diamètre en 5 ans si elle est placée en pleine lumière sans soleil. Sa floraison a lieu en avril, durant 2 à 3 semaines, d’un coloris violet vif. Ses feuilles sont persistantes. La plante résiste aux grands froids. Placée à une distance éloignée des autres végétaux, elle ne se taille pas.

Une fosse de 40 cm de profondeur suffit pour le faible enracinement d’une azalée ou rhododendron. Il convient de planter la motte dans un mélange de terre de bruyère brute (pas de terre tamisée en sac qui ne respire pas, devenant très tassante. Cette terre de bruyère brute se trouve chez les horticulteurs. Des terrassiers raclent en forêts des zones accordées par l’office de l’ONF. Les aiguilles de pin sont acides comme celles du chêne mieux encore celles du hêtre. Il y a des trésors proches de chez soi.

Un engrais spécial plantes acidophyles est réparti et enfoui après défloraison, au moment de la pousse de mai.

Un apport d’eau est nécessaire en cas de chaleur pour obtenir de beaux boutons floraux, s’aider d’ un paillage de blé, fougères sèches, gazons, cartons…

On peut associer, dans le massif, un Azalée Mollis “Gibraltar” à la couleur orange intense.

L’azalée Amoena est une plante d’exception printanière que l’on retrouve aux très colorées Floralies de Gand en Belgique, dans les jardins asiatiques, ça et là dans notre pays.

Pas de parasites connus.

J. F. Breton