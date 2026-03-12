Sorties et loisirsNature et découvertes

L’Azalée Japonaise rustique “Amoena”

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 44 secondes
13 Temps de lecture 1 minute
azalee amoena 1

Elle atteint 1.20 m à 1.50 m de diamètre en 5 ans si elle est placée en pleine lumière sans soleil. Sa floraison a lieu en avril, durant 2 à 3 semaines, d’un coloris violet vif. Ses feuilles sont persistantes. La plante résiste aux grands froids. Placée à une distance éloignée des autres végétaux, elle ne se taille pas.

Une fosse de 40 cm de profondeur suffit pour le faible enracinement d’une azalée ou rhododendron. Il convient de planter la motte dans un mélange de terre de bruyère brute (pas de terre tamisée en sac qui ne respire pas, devenant très tassante. Cette terre de bruyère brute se trouve chez les horticulteurs. Des terrassiers raclent en forêts des zones accordées par l’office de l’ONF. Les aiguilles de pin sont acides comme celles du chêne mieux encore celles du hêtre. Il y a des trésors proches de chez soi.

Un engrais spécial plantes acidophyles est réparti et enfoui après défloraison, au moment de la pousse de mai.

Un apport d’eau est nécessaire en cas de chaleur pour obtenir de beaux boutons floraux, s’aider d’ un paillage de blé, fougères sèches, gazons, cartons…

On peut associer, dans le massif, un Azalée Mollis “Gibraltar” à la couleur orange intense.

L’azalée Amoena est une plante d’exception printanière que l’on retrouve aux très colorées Floralies de Gand en Belgique, dans les jardins asiatiques, ça et là dans notre pays.

Pas de parasites connus.

J. F. Breton

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 44 secondes
13 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

referents compostage 1

Echange autour du compostage

il y a 16 heures
logo perche nature 1

Perche Nature questionne les candidats

il y a 2 jours
merle 1

«Tino, un merle au jardin»

il y a 2 jours
le busard sur la paille 3

Avec Perche Nature

il y a 2 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page