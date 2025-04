Le génie des trognes

Le Vendômois accueille en cette fin avril Ernst Zürcher, ingénieur suisse, chercheur et Docteur en sciences du bois, auteur de nombreux ouvrages et conférencier pour la défense des forêts et la démonstration de son impact sur l’humanité.

Accompagné par Dominique Mansion et la Maison Botanique de Boursay, deux évènements à venir, une conférence le vendredi 25 avril sur le bienfait des trognes, refuge de la biodiversité et une balade commentée à Boursay le samedi 26 avril sur notamment le Chemin des trognes et dans l’Arboretrogne.

La trogne dont Dominique Mansion, naturaliste, artiste et illustrateur est un défenseur sans relâche, l’un des fondateurs actifs également de l’association Perche Nature et de La Maison Botanique. Ses recherches constituent une documentation unique sur le sujet. «La trogne est le résultat de la taille périodique d’un arbre à un même niveau, pour produire durablement du bois ou du fourrage» détaille-t-il.

Dominique Mansion a en commun avec Ernst Zürcher la passion des arbres. En effet la venue exceptionnelle de ce professeur et chercheur à l’Ecole Polytechnique de Zürich et de Lausanne, initiateur du projet des « Sentiers des savoirs » qui explique notamment les connexions entre la faune et la flore tout en vulgarisant les concepts de bioacoustique et de sylvosphère, nous permettra de rentrer dans le monde fascinant du visible et de l’invisible de la forêt. Réenchanter notre planète et notre humanité passe nécessairement par la connaissance de nos plus anciens et plus fidèles amis : les arbres.

Vendredi 25 avril à 20h :

Conférence de Ernst Zürcher accompagné par Dominique Mansion

Auditorium du lycée agricole de Vendôme à Areines- entrée libre et prix au chapeau

Samedi 26 avril de 14h à 17h :

balade commentée avec Ernst Zürcher à Boursay, notamment sur le Chemin des Trognes et dans l’Arboretrogne, accompagné par Dominique Mansion, les salariés et bénévoles de la Maison Botanique. Rendez-vous pour le départ à La Maison Botanique de Boursay.