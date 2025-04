Ça va klaxonner en avril

Le Bouchon de Blois revient au printemps pour sa 9e édition avec pour cette année, le temps d’un week-end, le rassemblement le samedi à Blois et pour la première fois le dimanche à Vendôme.

Comme le précisait Philippe Plantier, président de Valve, l’association organisatrice du Bouchon de Blois lors de la présentation de cette nouvelle édition, cet événement s’inscrit dans le temps et devient dorénavant incontournable. Bien sûr, le Bouchon de Blois a évolué au cours des années, comme passant d’une journée à un week-end complet et ouvert maintenant à tous les types de véhicules du XXe siècle qui roulent. Depuis l’année dernière, les organisateurs ont mis en place un concours d’élégance sur le Pont Gabriel pour 24 véhicules, autant pour la voiture que pour les passagers, et selon un thème donné, le cinéma pour 2024 et l’humour pour cette année. Différentes animations le samedi à Blois viendront agrémenter la journée, musique, parade du Bouchon dans la ville de Blois et parade des Pin Up. Et tout cela dans la convivialité évidemment !

Le dimanche, le cortège rejoindra Vendôme pour une balade sur deux itinéraires avec une arrivée prévue entre midi et 13h pour la reconstitution du bouchon historique de la Porte Saint Georges. Tous se rejoindront aux Grands Prés où différents Food truck seront présents pour le déjeuner avec à 13h30 une signature de la charte Valve (Ville accueillant les véhicules d’époque) pour la communauté de communes Territoires Vendômois, soit les 66 communes, une grande première pour l’association qui n’a jamais signé avec autant de communes en même temps. S’ensuivra un spectacle associant une voiture à une danse et en fin d’après-midi tirage de la tombola permettant de gagner un véritable coupé 304 Peugeot d’une valeur de 15 000€. Un beau Week-end en perspective pour les amoureux des véhicules d’époque !