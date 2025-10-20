Sorties et loisirsNature et découvertes

Les Sentiers Vendômois

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 13 heures
21 Temps de lecture 1 minute
sentiers vendomois 2021 1

Dimanche 26 octobre, l’association BALADE propose sa 19e édition des «Sentiers Vendômois».

Un choix de neuf boucles entièrement balisées vous permet de découvrir des sentiers et chemins forestiers des alentours de Vendôme. Cette activité n’est pas une compétition, elle est en allure libre.

Les départs s’effectueront à la salle de Courtiras (10 rue du Lubidet, route du Mans) à Vendôme :

  • dès 7h pour les 5 boucles de 25 à 40 km
  • à 7h30 pour les 2 boucles de 16 à 20 km
  • de 8h30 à 10h pour 2 boucles de 8,5 à 12 km

Des ravitaillements sont assurés par les membres de l’association tout au long du parcours. Pensez à apporter votre gobelet.

Tarifs : 3,5 € pour les parours de 8,5 à 20 km et 5,5 € pour les parours de 25 à 40 km.

Ces neuf boucles sont gratuites pour les enfants de moins de 15 ans et une réduction 0,50 € est accordée aux licenciés de la FFRP.

Pour plus d’infos : téléphoner au 06.50.66.58.13 ou 06.23.82.14.14 mieux encore visiter le site : www.balade-vendome.fr
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 13 heures
21 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

kolkhoze 2

«Kolkhoze»

il y a 2 jours
laith sweid 1

De Damas à demain

il y a 3 jours
amies voix 1 1

La magie des contes

il y a 4 jours
le magicien maxime minerbe lors de la remise de son trophee 1

Bravo l’artiste

il y a 5 jours
Voir Aussi
Fermer
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page