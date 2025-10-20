Les Sentiers Vendômois

Dimanche 26 octobre, l’association BALADE propose sa 19e édition des «Sentiers Vendômois».

Un choix de neuf boucles entièrement balisées vous permet de découvrir des sentiers et chemins forestiers des alentours de Vendôme. Cette activité n’est pas une compétition, elle est en allure libre.

Les départs s’effectueront à la salle de Courtiras (10 rue du Lubidet, route du Mans) à Vendôme :

dès 7h pour les 5 boucles de 25 à 40 km

à 7h30 pour les 2 boucles de 16 à 20 km

de 8h30 à 10h pour 2 boucles de 8,5 à 12 km

Des ravitaillements sont assurés par les membres de l’association tout au long du parcours. Pensez à apporter votre gobelet.

Tarifs : 3,5 € pour les parours de 8,5 à 20 km et 5,5 € pour les parours de 25 à 40 km.

Ces neuf boucles sont gratuites pour les enfants de moins de 15 ans et une réduction 0,50 € est accordée aux licenciés de la FFRP.