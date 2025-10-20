Les pongistes ont tenu leur assemblée générale

En cette fin septembre, le club des Pongistes du Vendômois était réuni pour son assemblée générale au gymnase Gérard Yvon, lieu de leurs entraînements. Victime de son succès, le bureau de l’association cherche de nouveaux créneaux pour satisfaire la demande.

Depuis les Jeux Olympiques de Paris, le tennis de table a du succès «Le succès des frères Lebrun a effectivement aidé ce sport à se développer. On le voit au niveau national mais également dans nos clubs de province. Cette année comme l’année dernière, on surfe sur la vague en accueillant encore pour cette nouvelle saison plus de 30 jeunes joueurs qu’il nous faut encadrer avec des adultes bénévoles, ce qui n’est pas toujours simple» détaille Frédéric Gagnier, vice-président du club sportif.

Avec près de 100 adhérents à la rentrée, le club des Pongistes du Vendômois cherche encore de nouveaux créneaux au gymnase Gérard Yvon. «Nous avons bien eu le lundi soir qui s’est ajouté au mardi et jeudi que nous avions à l’origine mais l’horaire est tardif, 20h45-22h30, et ne correspond pas à un créneau jeune» poursuit Norbert Beltrando, nouveau secrétaire du club. Même si les membres du bureau ont bien conscience que d’autres associations sportives utilisent le gymnase et que la semaine n’a que 7 jours, ils souhaiteraient tout de même que la question se pose à nouveau au niveau de la mairie. Une discussion avec Jimmy Marcilly, maire adjoint en charge du sport à la ville de Vendôme, promet d’étudier le dossier.

Côté résultat, le club vendômois est engagé avec 9 équipes de compétiteurs dans toutes les championnats, départemental comme régional avec 2 équipes en R1 avec un début de saison plutôt prometteur. «Là-aussi, le peu de créneaux horaires nous pénalise au niveau des entraînements qui se font de plus en plus tard le soir pour laisser les jeunes joueurs s’entraîner plus tôt en début de soirée» conclut le vice-président.

Outre ces soucis matériels importants, le tennis de table, c’est, contrairement aux clichés habituels, de la vitesse, de la stratégie, de la précision et des réflexes hors du commun. En effet, le joueur a moins d’1/2 seconde pour réagir tout en anticipant les placements, chaque point peut être un duel. Le tennis de table reste un sport complet aussi intense que les plus grands sports. L’engouement actuel ne s’y trompe pas !