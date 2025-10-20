Sports

Les pongistes ont tenu leur assemblée générale

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 22 secondes
12 2 minutes de lecture
beaucoup de monde a chaque creneau 1
Beaucoup de monde à chaque créneau

En cette fin septembre, le club des Pongistes du Vendômois était réuni pour son assemblée générale au gymnase Gérard Yvon, lieu de leurs entraînements. Victime de son succès, le bureau de l’association cherche de nouveaux créneaux pour satisfaire la demande.

Depuis les Jeux Olympiques de Paris, le tennis de table a du succès «Le succès des frères Lebrun a effectivement aidé ce sport à se développer. On le voit au niveau national mais également dans nos clubs de province. Cette année comme l’année dernière, on surfe sur la vague en accueillant encore pour cette nouvelle saison plus de 30 jeunes joueurs qu’il nous faut encadrer avec des adultes bénévoles, ce qui n’est pas toujours simple» détaille Frédéric Gagnier, vice-président du club sportif.

Avec près de 100 adhérents à la rentrée, le club des Pongistes du Vendômois cherche encore de nouveaux créneaux au gymnase Gérard Yvon. «Nous avons bien eu le lundi soir qui s’est ajouté au mardi et jeudi que nous avions à l’origine mais l’horaire est tardif, 20h45-22h30, et ne correspond pas à un créneau jeune» poursuit Norbert Beltrando, nouveau secrétaire du club. Même si les membres du bureau ont bien conscience que d’autres associations sportives utilisent le gymnase et que la semaine n’a que 7 jours, ils souhaiteraient tout de même que la question se pose à nouveau au niveau de la mairie. Une discussion avec Jimmy Marcilly, maire adjoint en charge du sport à la ville de Vendôme, promet d’étudier le dossier.

Côté résultat, le club vendômois est engagé avec 9 équipes de compétiteurs dans toutes les championnats, départemental comme régional avec 2 équipes en R1 avec un début de saison plutôt prometteur. «Là-aussi, le peu de créneaux horaires nous pénalise au niveau des entraînements qui se font de plus en plus tard le soir pour laisser les jeunes joueurs s’entraîner plus tôt en début de soirée» conclut le vice-président.

Outre ces soucis matériels importants, le tennis de table, c’est, contrairement aux clichés habituels, de la vitesse, de la stratégie, de la précision et des réflexes hors du commun. En effet, le joueur a moins d’1/2 seconde pour réagir tout en anticipant les placements, chaque point peut être un duel. Le tennis de table reste un sport complet aussi intense que les plus grands sports. L’engouement actuel ne s’y trompe pas !

Les Pongistes du Vendômois. Entraînements les lundis, mardis et jeudis soirs au gymnase Gérard Yvon à Vendôme
Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 22 secondes
12 2 minutes de lecture
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

paris tours 1

Paris-Tours, dimanche 12 octobre

il y a 1 semaine
logo esthetique et sante 1

Reprise des cours de «Esthétique et Santé»

il y a 4 semaines
yoga megane 1

Asana bien-être, des cours pour tous

il y a 4 semaines
bonato1 1

Le plein de concurrents au rallye Cœur de France

17 septembre 2025
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page