Ouverture brochet 2025 : à vos cannes, prêts, pêchez !

Avis à tous les passionnés de pêche, le grand jour approche ! À partir du samedi 26 avril, vous pourrez à nouveau traquer le brochet dans les rivières et plans d’eau de seconde catégorie piscicole du Loir-et-Cher. Après des mois d’attente, il est temps de ressortir vos cannes et vos leurres pour vivre de nouvelles sensations au bord de l’eau !

Quelques règles à respecter

La pêche est possible dans tous les cours d’eau et plans d’eau de seconde catégorie attention tout de même, quelques réserves existent, rendez-vous sur GEOPECHE pour consulter les parcours de pêche

Black-bass : patience, il faudra attendre le 1er juillet 2025 pour le pêcher légalement.

Taille et quotas :

Brochet : minimum 60 cm, maximum 2 prises par jour et par pêcheur

Sandre : minimum 50 cm.

Carnassiers (total) : 3 poissons/jour/personne (dont 2 brochets maximum).

Certains sites pratiquent une pêche «no-kill» avec remise à l’eau obligatoire et l’utilisation d’hameçons sans ardillon. C’est notamment le cas des plans d’eau de Sougé, Saint-Viâtre, Morthèze et de Ballastière de la Scierie (Valloire-sur-Cisse).

N’oubliez pas votre carte de pêche !

Pour accéder aux 48 plans d’eau et aux rivières du département, une carte de pêche est obligatoire.

Plusieurs formules sont disponibles selon votre pratique. Vous pouvez l’acheter auprès de nos dépositaires ou en ligne sur www.cartedepeche.fr

Opération «Truites de Pâques» : du 19 au 21 avril

En attendant l’ouverture du carnassier, la Fédération et les AAPPMA vous donnent rendez-vous pour un week-end festif sous le signe de la pêche ! Des truites seront déversées dans une trentaine de secteurs (rivières et plans d’eau) pour ravir petits et grands pêcheurs.

Parmi les associations participantes : Souday, Sargé-sur-Braye, Mondoubleau, Vendôme, Mer, Onzain, Cour-Cheverny, Romorantin, Selles-sur-Cher, Montrichard, Thésée, Noyers-sur-Cher… et bien d’autres !

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre AAPPMA locale et sur peche41.fr