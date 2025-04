Le Comité Vendômois de la Défense de la Laïcité (CVDL) défenseur sans relâche de la loi française de 1905 et son application, reçoit le 26 avril, le professeur de philosophie Didier Lemaire pour une conférence sous le thème «République et liberté».

«Devenir un individu libre n’est possible qu’à deux conditions : un État de droit qui empêche toute communauté de confisquer à l’individu sa liberté en lui imposant une manière d’être et de penser et une École qui prépare chaque homme à devenir citoyen par la transmission d’une culture humaniste, scientifique, artistique et philosophique» écrivait Didier Lemaire dans sa lettre ouverte publiée par l’Obs en novembre 2020, lettre écrite suite à l’assassinat du professeur d’Histoire-géographie Samuel Paty. Un papier qui fera polémique, car il soulignait que dans sa ville de Trappes où il enseignait depuis 20 ans la philosophie, matière qui permet aux élèves de penser par eux-mêmes, la progression d’une emprise communautaire dont il était un témoin privilégié au lycée, était toujours plus forte sur les consciences et sur les corps.

Suite à la publication de son livre «Lettre d’un hussard de la République» édité en 2021 chez Robert Laffont, et après le retour de nombreux enseignants inquiets des diverses formes d’intimidation à leur sujet qu’ils subissaient quotidiennement souvent abandonnés à leur triste sort par leur hiérarchie, Didier Lemaire un temps sous protection policière et qui n’enseigne plus aujourd’hui depuis 2021 pour avoir alerté sur la montée de l’Islamisme dans son livre, a créé une association pour défendre les serviteurs de la République pour tous ceux qui assurent une mission de service publique où la loi de la laïcité s’applique.

«Ces idéologues ne sont nullement des «séparatistes» ; ils ne veulent pas simplement soustraire des populations au territoire national, ils veulent abattre la République et la démocratie et leur coeur, l’Ecole » conclut-il. Une conférence suivi d’un débat qui devrait être riche d’enseignement.