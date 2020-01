Assemblée générale à La Bouchardière

Avec le maintien du nombre de licenciés d’une saison à l’autre, le club de golf «Practice de la Bouchardière» à Naveil est devenu, à la rentrée 2019, l’USV Golf, dernier-né de l’Union Sportive Vendômoise-Union des Associations (USV-UA).

Une dizaine d’adhérents pour cette assemblée générale qui reprend toutes les activités 2018-2019 du club ainsi que les divers travaux pour l’embellissement du lieu situé le long de la déviation de Vendôme, en face de la Zone d’Activité la Bouchardière de Naveil. Un champ qui, en 2015, voyait quelques bénévoles ramasser les pierres, engazonner le lieu et créer des départs avec tapis. «Tout est allé rapidement en fait. En juin 2016, le club était inauguré et en 2017, un lieu convivial fut créé, notre club house, afin de nous réunir plus facilement comme ce matin. L’acquisition d’une machine à balles nous a rendus autonomes également, permettant à chaque membre de venir s’entraîner quand il le souhaite» détaille Nicolas Bedu, président fondateur du club. Cette année écoulée, l’organisation d’une journée «travaux» avec quelques bénévoles a facilité la mise en place du grillage le long du practice et de retendre l’existant. «Nous avons acquis grâce à Thierry, notre bénévole infatigable, quelques plants gratuitement pour créer une haie le long du parking, plantée là aussi par les bénévoles» poursuit le président.

Adhérent dorénavant à l’USV, le «Practice de la Bouchardière» s’est ouvert aux Tickets sport, permettant à de jeunes Vendômois de venir tester le golf à moindre coût. «Nous avons eu la visite de quelques établissements scolaires comme l’IME de Naveil, mais il faudra dans un avenir proche se rapprocher encore plus des écoles. Également en 2020, il nous faudra prospecter les entreprises pour l’organisation de journée ou de soirée d’initiation pour leurs salariés». Une année au cours de laquelle le club va également réinvestir dans les balles, 2500 d’entre elles disparaissent par an, se cassent ou s’usent tout simplement. On peut aussi apercevoir tout le long de l’année lors des différentes manifestations vendômoises comme les Foulées Vendômoises ou la Fête du Sport en septembre, une structure gonflable de la FFG où chacun peut s’exercer et ainsi découvrir le golf, ce sport convivial. Car, comme le soulignait Nicolas Bedu, la mission première de ce club aux 75 membres avec des cours possibles individuels ou collectifs, c’est la découverte du golf, le démocratiser et finalement à encourager ensuite à le pratiquer sur des vrais parcours dans la région. D’ailleurs, des projets d’agrandissement du lieu sont à l’étude, pour offrir, peut-être dans l’avenir, l’initiation sur 2 ou 3 trous en plus du practice. Affaire à suivre…

Club du Practice de la Bouchardière – animation.golf@orange.fr /

practicebouchardiere.com ou facebook : practicegolf Bouchardiere

Alexandre Fleury