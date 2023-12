Ça roule à Vendôme

Vendôme Roller Club, l’un des deux clubs existants dans le département avec Contres, tenait son assemblée générale en novembre au gymnase du collège Jean-Emond, ce même lieu où se déroulent tous les entraînements de l’association sportive vendômoise.

Créé en 2015, le Vendôme Roller Club (VRC) compte dans ses effectifs depuis ses débuts plus de 100 membres chaque année. Actuellement, ce sont plus de 120 licenciés qui se répartissent en trois sections principales : Loisir, Vitesse et Hockey. En effet, quand certains aiment la compétition, d’autres désirent simplement se détendre avec le roller loisir et ses rando-rollers mensuelles d’avril à octobre. Mais si la section loisir propose la convivialité, elle comprend l’école de roller sous l’œil attentif du coach Guillaume Descamps, qui permet, au sein de cours enfants le samedi matin ou du cours adulte le vendredi soir, d’acquérir les réflexes indispensables pour que chacun puisse exercer ce sport en toute sécurité. «Après une période d’échauffement, on travaille un thème comme son freinage ou la maîtrise de son équilibre sous forme d’exercices avant de faire un jeu comme du basket roller ou de la course épervier. Un jeu orienté pour mettre en application ce que l’on vient de travailler. Pour les plus jeunes, on essaie de les emmener très rapidement vers le Kid’s Roller dont le club vendômois organise une fois par an une manche, une mini-compétition régionale où l’on s’amuse tout en goûtant à la compétition. Beaucoup se prennent au jeu et intègrent très vite la section vitesse» détaille Jany Chandon, président fondateur du club vendômois.

Avec la section vitesse, on rentre dans la compétition avec Yoran Maulny, entraîneur au sein du club. La venue, il y a un an, à Vendôme, d’Elton de Suza, ex-champion du monde de vitesse a permis à Tituan Crochard, un jeune hockeyeur du club de 21 ans, de découvrir la discipline et d’être sélectionné au Championnat de France piste et route en Vendée. Romane Langlais et Tom Conin ont eux aussi été sélectionnés par l’entraîneur régional pour le Championnat de France. Vendôme Roller Club participe chaque année aux 24h du Mans de Roller en équipe et le 25 mai 2024, le club organisera sa première course régionale de vitesse à Vendôme sur le parking de l’entreprise EIC dans la zone de la gare TGV. Des performances pour un club qui se trouve pourtant limité pour ses entraînements dans un gymnase trop exigu pour aborder cette discipline qui demande un grand espace.

Quant à la section Hockey, Vendôme a été aussi sélectionné au Championnat de France au sein d’une entente avec trois autres clubs de l’Indre et Loire, celui d’Esvres, de Villeperdue et d’Amboise. En effet, cette entente permet de réunir les meilleurs de chaque club afin de créer une seule équipe qui permettra d’aller plus loin dans la compétition et d’acquérir de l’expérience pour le futur. Les sélectionnés vendômois ont pu ainsi atteindre les ¼ de final des U15 à Pessac en Gironde.

Vendôme Roller Club est un club sportif qui roule et qui petit à petit prend de la vitesse dans la discipline, trouvant sa place au niveau régional et nouvellement au niveau national. A suivre de près si vous le pouvez !